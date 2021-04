Katia Follesa e la tormentata storia con Angelo Pisani: perché non sono sposati

Katia Follesa e Angelo Pisani formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. I due comici stanno insieme da tempo e hanno una bambina, Agata, nata nel 2010. Katia e Angelo si frequentano dal 1999 ma la loro relazione non è stata tutta rose e fiori. Anzi, è stata costellata da parecchi periodi negativi, come raccontato dalla Follesa in una recente intervista al settimanale Intimità.

Katia Follesa, classe 1976, ha spiegato che è stata lei a fare il primo passo con Angelo Pisani. Era sua fan e lo seguiva costantemente a Zelig. Katia l’ha cercato per chiedergli l’autografo (che conserva ancora oggi) e a poco a poco è riuscita ad ottenere un appuntamento. Un momento magico per entrambi al quale sono seguiti litigi, incomprensioni e distanze.

La seconda classificata di LOL di Amazon ha ammesso:

“L’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta. Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”

Il merito dunque va in parte a Katia Follesa, che ha sempre creduto in questo legame e non si è mai arresa. Ma l’artista ci ha tenuto a precisare:

“Il merito è anche di Angelo che a un certo punto ha capito. Poteva non succedere mai”

Katia Follesa ha rivelato che lei e Angelo Pisani sono una coppia molto normale. Non conducono una vita lussuosa. Niente macchinoni, ville e gioielli: Katia e Angelo sono molto umili e non hanno manie di grandezza. Il segreto della loro unione? Sia la Follesa sia Pisani si tengono stretta la propria libertà e i propri spazi, in modo da alimentare poi la loro vita a due.

Insomma, un lieto fine per Angelo Pisani e Katia Follesa (che ha avuto una malattia al cuore) dopo tante incomprensioni. Ad oggi i due non sono ancora marito e moglie. Più volte hanno parlato di matrimonio in televisione ma il grande evento non è mai stato organizzato. Il motivo? Katia ha chiarito che lavorano entrambi molto e non hanno tempo per pensare ad una cerimonia nuziale.

Katia Follesa ha dichiarato di lavorare molto: l’unico mese libero è agosto ma non è intenzionata ad organizzare un matrimonio nel mese più caldo dell’anno. Non solo: Katia ha confidato di non essere cresciuta col sogno di indossare il vestito bianco. Non è escluso però che in futuro la coppia possa festeggiare questo amore con una bella festa con tanti amici.