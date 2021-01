Katia Follesa, in versione animalier. Una forza della natura, bellissima – FOTO

La comica Katia Follesa ci delizia ancora con uno scatto molto bello, in versione animalier spiazza tutti per la sua ritrovata bellezza

Katia Follesa pranzo (screen Ig)

“Oggi è proprio la giornata del pianto”, scrive Katia Follesa a commento di una story in cui si vede una tristissima insalata di tonno e finocchi, un pranzo leggero senza eccessi e sfizi che fanno male alla salute. Lei infatti per problemi di natura cardiovascolare, durante la scorsa estate, è stata costretta a dimagrire notevolmente acquistando una forma fisica asciutta e invidiabile da moltissime delle sue follower sui social.

Nonostante quindi abbia da poco festeggiato i 45 anni si presenta bellissima e radiosa come non mai, se un po’ di “dieta” forzata però possono garantire questi risultati (ricordiamo che ha perso oltre 20 kg in pochi mesi) allora ben venga, bravissima Katia!

Versione maculata per Katia Follesa, stupenda così

Katia Follesa (screen Ig)

Nelle stories di ieri oltre a far vedere come l’interno delle mascherine delle donne siano sempre sporchissime a causa del trucco, Katia si è mostrata anche in versione animalier. Indossava nello scatto un bel maglione maculato nei toni del beige e marrone caldo in perfetta armocromia con i suoi capelli biondo scuro del brand “Attic and Barn, Creative brand designed in Italy for international women”.

Katia non è solo una grande comica e attrice ma anche una donna di cuore, la sua attenzione a cause umanitarie è una costante, come la partecipazione attiva alla GSD Fondazione San Donato che si occupa di promuove iniziative di prevenzione, progetti di ricerca e attività di sostegno ai pazienti malati.

Katia Follesa animalier (screen Ig)

Non sappiamo quali sono i prossimi progetti lavorativi che la coinvolgeranno in questi mesi, certo è che li affronterà sempre con la carica che la contraddistingue. La Follesa è diventata un volto noto al pubblico Mediaset nel 2001 insieme alla collega Valeria Graci ha creato il duo comico di Zelig e Colorado.