Katia Follesa: prima e dopo il dimagrimento | La drastica trasformazione FOTO

Katia Follesa, amata comica e conduttrice italiana, negli ultimi anni ha perso più di 18 kg ed ha rivoluzionato totalmente la sua immagine. Ve la ricordate prima del drastico dimagrimento? Ecco com’era e com’è oggi

Katia Follesa è una delle comiche più apprezzate del panorama televisivo e tutti sicuramente la ricorderanno nei siparietti con Valeria Graci. Purtroppo la coppia si è sciolta ma hanno continuato comunque a divertire il grande pubblico con il loro immenso talento.

Recentemente la Follesa è stata una delle partecipanti al programma televisivo di Lol, chi ride è fuori, andato in onda su Amazon Prime Video, arrivando seconda classifica e stupendo ancora una volta gli spettatori per la sua grande ironia e leggerezza.

Ma vi ricordate com’era la comica agli esordi e soprattutto vi siete resi conto del drastico dimagrimento e della forte trasformazione che ha subito negli anni?

Katia Follesa: il pre e post dimagrimento

La bravissima conduttrice ha deciso qualche tempo fa di dedicare del tempo per migliorarsi e per raggiungere un peso forma che la facesse sentire più a suo agio. Con stupore di molti la Follesa è dimagrita ben 18 chili, pubblicando su Instagram un post che ha mandato in visibilio i suoi followers e facendo il giro del web in un battibaleno.

Bellissima lo è sempre stata ma con grande costanza, sana alimentazione e molto sport ha raggiunto dei risultati che l’hanno fatta sentire più sicura di sé, più consapevole del suo corpo soprattutto per quei problemi di salute che lei stessa ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera: “Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perchè più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore. Quindi essendo alta 1,50, devo avere il peso che ho raggiunto ora per stare bene.“.

La comica però per questo cambiamento non ha ricevuto solo complimenti bensì anche degli insulti e delle offese, come se la sua capacità nel far ridere fosse proporzionale al suo peso sulla bilancia.

LEGGI ANCHE—-> Claudio Amendola: chi è la figlia Alessia | Conosciuta soprattutto per la sua voce!

LEGGI ANCHE—–> Flavio Briatore, avete visto dove abita? | La villa contiene un vero patrimonio!

Le offese per la perdita di peso

Katia per aver perso quei chili ha dovuto combattere con gli haters, che l’hanno accusata di non essere più la stessa da quando era dimagrita. Incredibile ma vero la sua comicità dipendeva quasi da quella trasformazione, che se per lei e la sua salute era una vera e propria benedizione per alcuni era una macchia sul suo curriculum di comica.

Sempre nella sopra citata intervista ha confessato: “Mi hanno trattata come se non potessi più avere una comicità “dalla parte delle donne”, io che invece lo ero prima e lo sono adesso. Anche perchè non è che ora sia diventata una strafiga: sono sempre io, una donna di quasi 45 anni con tutti i suoi difetti.” ha poi concluso dando una bella stoccata ai leoni da tastiera: “Ho perso peso, ma non la mia autostima”.

L’articolo Katia Follesa: prima e dopo il dimagrimento | La drastica trasformazione FOTO proviene da Political24.