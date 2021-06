Katia Pedrotti mostra la villa per le vacanze: tutti i “dettagli” della zona giorno, è pazzesca!

Con un breve tour social, Katia Pedrotti ha mostrato la villa per le sue vacanze: l’avete vista? È davvero pazzesca: dettagli formidabili!

Avete visto la villa di Katia Pedrotti per le vacanze? Fonte Foto: Instagram

Chi di voi è già partito per le vacanze? Molto probabilmente, c’è chi sta ancora lavorando e dovrà attendere ancora un altro po’. O chi, invece, preferisce godersi del sano e puro relax proprio nei primi giorni di Giugno anziché attendere i caldi giorni di Agosto. Tra questi, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, c’è proprio la bellissima Katia Pedrotti. Attualmente in Sicilia per un soggiorno super rilassante, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di trascorrere questi giorni nel nostro paese, ma soprattutto in una regione davvero bellissima. È proprio qui che si sta immortalando e riprendendo in queste ultime ore. E non ha perso occasione di poter mostrare la sua villa per le vacanze.

È proprio attraverso un brevissimo video condiviso sulla sua pagina Instagram che Katia Pedrotti non ha perso occasione di poter mostrare al suo pubblico la villa per le vacanze in Sicilia. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo! Anche se, vi anticipiamo, è pazzesca!

Katia Pedrotti, avete visto la villa per le vacanze? Eccola: è pazzesca!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Katia Pedrotti non ha perso occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori la villa per le sue vacanze. Attualmente in Sicilia per godersi le bellezze della nostra terra, l’ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato la “zona giorna” di questa incredibile dimora. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesca.

A partire dalla cucina fino al soggiorno, Katia Pedrotti ha mostrato tutti i dettagli. Volete vederla anche voi? Eccola..

Insomma, è proprio il caso di dirlo: la villa è davvero strepitosa. E, soprattutto, presenta tutti i comfort utili per rendere ancora più speciale ed indimenticabile questa strepitosa vacanza in Sicilia. Da non sottovalutare, inoltre, l’arredamento. Con mobili chiari e mura bianche, la casa presenta uno stile esclusivamente moderno.

Fonte Foto: instagram

Cosa ne pensate voi? Per noi, è decisamente approvato!