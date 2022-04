Katia Ricciarelli massacrata: “Non voglio rivederla mai più …”

Katia Ricciarelli è reduce da un grande successo che ha ottenuto all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero al Grande fratello vip. Ebbene, sembra proprio che all’interno della casa, la cantante lirica ha dato tutta se stessa, ma ha avuto modo di scontrarsi anche con diversi concorrenti. Nello specifico a parlare di lei in questi giorni pare sia stata proprio la vincitrice di questa edizione del reality, ovvero Jessica Selassiè. Quest’ultima e la sorella Lulù hanno litigato pesantemente con Katia all’interno della casa su vari argomenti. Per questo motivo, una volta conclusa l’esperienza al reality, sembra che le due abbiano confessato di non voler più avere niente a che fare con la cantante lirica. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Jessica? Facciamo un pò di chiarezza.

Katia Ricciarelli, le dure parole di Jessica Selassiè

Come abbiamo già avuto modo di vedere, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia come vincitrice, Jessica Selassiè pare abbia parlato diverse volte della sua esperienza e del rapporto con gli altri ex coinquilini. Nello specifico la vincitrice del reality nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi pare abbia confessato di essere comunque in buoni rapporti con tutti gli ex coinquilini tranne Katia Ricciarelli che pare non abbia proprio interesse nel sentirla.

Le dichiarazioni della vincitrice del Gf vip contro la cantante lirica

“Chi non voglio rivedere tra gli ex del GF Vip? Sicuramente come sapete è Katia, non ho interesse nel rivederla. Poi il resto vorrei rivedere tutti. Abbiamo anche una chat di gruppo con tutti, anche i primi eliminati come Tommaso, Nicola, Andrea Casalino, ci sono tutti. E mi farebbe piacere rivedere anche loro sono sincera. Invece ho già rivisto Gianmaria e Federica. Loro sono venuti appositamente a Roma per stare con noi. Siamo andati a fare un po’ di festa e sono venuti anche Aldo Montano, la moglie e poi Manuel. Direi che è stato molto divertente. Poi è anche molto bello rivedere alcune persone della casa che mi stavano a cuore”. Queste le parole di Jessica, che obiettivamente all’interno del reality ha legato proprio con tutti, ma è anche vero che ha tanto litigato con Katia e per questo pare non abbia interesse nel sentirla fuori dal programma. “Devo dire che siamo tutti abbastanza legati. Se devo fare un bilancio di questi sei mesi di Grande Fratello Vip, devo dire che sono molto felice e soddisfatta. Sono contenta di come è andata e del fatto che molti telespettatori si sono rivisti in me. Delle ragazze mi hanno fermata dicendomi di essersi immedesimate. Questo mi rende fiera perché sono stata una di loro e non ne avevo consapevolezza da dentro il reality. Arrivare fino alla finale mi è proprio servito a maturare dentro e cambiare cose più infantili del mio carattere. La mia vincita è proprio simbolica del mio percorso interno del mio carattere”. Queste ancora le parole di Jessica.

Katia commenta la vittoria di Jessica

Anche Katia però nei giorni scorsi ha parlato della Selassiè e della sua vittoria, confessando che avrebbe preferito vedere in finale Soleil o Davide.“Sì sono contenta che abbia vinto Jessica, però io speravo che vincesse Davide. Perché lui è sempre stato corretto e lineare, fermo nelle sue idee. Poi non ha fatto innamoramenti e cose del genere, secondo me è stato geniale. Però a parte lui che era in finale io ho sempre detto che tifavo per un’altra. Sì parlo di Soleil. Abbiamo un bel legame e in lei mi rivedo tanto quando ero più giovane“. Queste ancora le sue parole.

