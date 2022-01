Katia Ricciarelli nella bufera, il pubblico non la vuole più e contatta gli sponsor che rispondono …

Si continua a parlare di Katia Ricciarelli, la cantante lirica che da diversi mesi è chiusa all’interno della casa più spiata d’Italia essendo una concorrente ufficiale del Grande fratello vip 6. Ebbene, sembra proprio che la Ricciarelli in questi giorni sia finita al centro delle polemiche per diversi scontri che pare abbia avuto in casa con altri coinquilini, soprattutto donne. La scorsa puntata, ad esempio, pare abbia avuto uno scontro piuttosto acceso con Miriana Trevisan, ma quello che non è affatto piaciuto ai telespettatori è stato il suo atteggiamento nei confronti di Lulù Selassiè.

Grande fratello vip, Katia Ricciarelli finisce al centro della polemica

Ebbene, sembra che l’ex moglie di Pippo Baudo abbia utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti della ragazza, e qualcuno l’avrebbe anche accusata di essere stata razzista e di aver utilizzato delle parole discriminanti. Sappiamo bene che Lulù non è italiana ma ha origini etiope. La cantante avrebbe dato della scimmia a Lulù e poi pare l’abbia anche invitata a tornare a scuola al suo paese. In molti, avrebbero chiesto addirittura la squalifica della cantante e si sarebbero appellati addirittura agli sponsor. In queste ore la situazione starebbe degenerando perchè due sponsor del reality, ovvero due aziende alimentari avrebbero effettivamente segnalato questo comportamento di Katia alla produzione del Gf vip, chiedendo che venissero presi dei provvedimenti.

Molti telespettatori chiedono l’intervento degli sponsor

Inoltre, diversi telespettatori che sono soliti seguire le dirette del programma avrebbero contattato personalmente diversi sponsor che avrebbero però risposto esprimendo il loro punto di vista. “Ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti”. Queste le parole degli sponsor. Insomma, in molti chiedono a gran voce la squalifica della cantante, ma nel frattempo non si sa cosa accadrà nelle prossime ore.

Alcuni ex concorrenti minacciano di bloccare la diretta

Intanto, questa sera, venerdì 7 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata del reality e come è prevedibile, il conduttore Alfonso Signorini affronterà questa tema piuttosto spinoso. In molti se la sono presa anche con il conduttore, colpevole di aver difeso più volte la concorrente, anche in alcune occasioni quando forse sarebbe stato più giusto “correggere il tiro”. Alcuni ex concorrenti, eliminati dalla casa pare che abbiano fatto sapere di voler bloccare lo studio durante la diretta di questa sera, nel caso in cui Alfonso non dovesse prendere dei provvedimenti nei confronti della Ricciarelli.