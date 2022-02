katia-ricciarelli-stanca-e-spossata:-“non-dovrei-dire-il-motivo-per-cui-non-sto-bene-ma-io-lo-dico-lo-stesso”

Al Grande fratello vip è impossibile che ci siano dei segreti, visto che i vip sono 24 ore su 24 sotto l’occhio vigile delle telecamere e di conseguenza dei telespettatori. E’ pur vero che non sappiamo realmente cosa accade nel confessionale, dove le telecamere non hanno accesso. Nella giornata di ieri Katia Ricciarelli ad esempio ci ha resi partecipi di un qualcosa che non si è visto e che se non l’avesse detto, non avremmo mai saputo. Di cosa si tratta? Pare che la cantante lirica abbia fatto il vaccino all’interno della casa del Grande fratello. Gli autori pare le avessero chiesto di non dire nulla, ma lei, andando sempre controcorrente, così come è solita fare, ha deciso di rivelarlo.

Grande fratello vip 6, Katia Ricciarelli fa il vaccino in casa

Ebbene, nella giornata di ieri Katia è apparsa un pò giù di tono e così a motivare questo suo stato è stata proprio lei che ha spiegato di aver fatto il vaccino. ” mi hanno detto di non dirlo ( gli autori) ma lo dico: ho fatto il vaccino oggi per questo sono un pò rinco“. Queste le parole della cantante, che non ha approfondito l’argomento e non ha detto dunque di che vaccino si trattasse, anche se molto probabilmente si tratta di quello anti-covid, ma ha tenuto a comunicarlo ai suoi compagni per motivare questa sua stanchezza evidente.

Di che vaccino si tratta? Molti ipotizzano si tratti della “terza dose”

Molti utenti hanno, ovviamente ipotizzato che si tratti della terza dose del vaccino anti-covid visto che in casa ne hanno già parlato in diverse occasioni Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo. Si dice che all’interno della casa, infatti, Katia non sia stata l’unica ad aver ricevuto il vaccino in questione e pare che i due vip sopra citati nelle scorse settimane abbiano ricevuto il siero che ricordiamo è obbligatorio per gli over 50.

Katia non sarebbe l’unica vip ad aver ricevuto il siero in casa

Gli unici ad avere più di 50 anni in casa sono proprio loro, Katia, Nathaly e Giucas. Ci sarebbe anche Kabir Bedi, ma l’attore vive in India e dunque avrà seguito molto probabilmente le indicazioni del suo paese di appartenenza. Una cosa è certa, che nonostante il gioco, gli autori ci tengono alla salute dei loro concorrenti.