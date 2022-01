Katia Ricciarelli umiliata da Vladimir Luxuria: “Non mi piace per niente perchè …”

In queste settimane sembra che Katia Ricciarelli, che attualmente è reclusa nella casa più spiata d’Italia sia finita al centro di una grande polemica per alcuni suoi atteggiamenti che non sono affatto piaciuti. La cantante si è resa protagonista di diversi scontri con altri coinquilini della casa ed in particolar modo con Lulù Selassiè e Miriana Trevisan.

Katia Ricciarelli finisce al centro delle polemiche

I suoi comportamenti non sono piaciuti e soprattutto alcune parole da lei utilizzate e considerate davvero troppo. Molti telespettatori hanno chiesto che Katia venisse squalificata ed in molti si sono anche appellati agli sponsor chiedendo che venissero presi dei seri provvedimenti. Ad ogni modo, dopo l’intervento di Alfonso che è andato direttamente in casa a parlare con i suoi VIp, sembra che i toni si siano parecchio ridimensionati.

Vladimir Luxuria contro la cantante, parole pesanti per l’ex moglie di Pippo Baudo

Ad ogni modo, di Katia fuori dalla casa se ne continua a parlare e questa volta a scagliarsi contro l’ex moglie di Pippo Baudo è stata Vladimir Luxuria. Quest’ultima, nel salotto di Pomeriggio cinque, alla cui conduzione al momento c’è SImona Branchetti, sembra ci sia andata giù in modo piuttosto pesante. Ma cosa ha dichiarato? “Katia non mi piace per niente. Ha un linguaggio volgare, razzista, sessista e omofobo”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Vladimir che sembra non si sia affatto risparmiata parlando di Katia la quale si è detta comunque diversa rispetto a qualche mese fa. Effettivamente, una volta entrata all’interno della casa Katia era considerata la più pacata e saggia dell’interno gruppo di concorrente, pronta sempre a dare consigli e sorreggere gli altri nei momenti di sconforto. Adesso invece è apparsa piuttosto tesa e nervosa, sempre sul piede di guerra e questo inevitabilmente ha scatenato un putiferio.

Il commento al veleno di Vladimir

“In questo momento è così acida che se prende un bicchiere di latte, si trasforma subito in yogurt”. Questo ancora quanto continuato da Luxuria. Ma per quale motivo, Katia sarebbe cambiata così? “Ha qualcosa che le manca, si vede. Consiglio agli autori del Grande Fratello di regalare una torta a Katia, dalla quale uscirà un bel toy boy. Poi consiglio di far passare una notte a telecamere spente ai due. Vedrete che il giorno dopo Katia tornerà ad essere la persona amorevole e serena che conoscevamo”. Queste ancora le sue parole pronunciate nel salotto di Pomeriggio 5 nella giornata di ieri lunedì 10 gennaio in attesa che venisse messa in onda l’ennesima puntata del Grande fratello vip