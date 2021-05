katie-holmes-torna-single,-lei-e-lo-chef-emilio-vitolo-si-sono-lasciati

Katie Holmes torna a essere single. Non ha funzionato la relazione dell’attrice di Dawson’s Creek e Batman Begins con lo chef italo-americano Emilio Vitolo Jr., con cui si era legata a settembre 2020. La loro è stata una storia d’amore molto discreta, con poche apparizioni in pubblico. A dare la notizia della separazione è Us Weekly, che ha ricevuto conferma dal portavoce della Holmes: “I due si sono separati pacificamente e rimangono amici“.

I dettagli sulla rottura

Il tabloid americano ha preso contatto con una fonte vicina alla ex coppia, secondo cui la rottura sarebbe avvenuta circa due settimane fa: “La loro relazione è fallita. Hanno capito di stare meglio come amici. Non c’è stato nessun dramma e in effetti, sono tuttora amici. Katie ed Emilio si sono davvero divertiti insieme, semplicemente non ha funzionato. Lei si sta concentrando sul lavoro di mamma e sui suoi prossimi progetti“. La loro storia era stata ufficializzata a dicembre, con la prima foto social di Katie Holmes ed Emilio Vitolo.

Chi è Emilio Vitolo

Nato nel 1987, Emilio Vitolo jr. è figlio di Emilio Vitolo Sr. e lavora nel ristorante di famiglia Emilio’s Ballato. Se il padre è italiano, la mamma del giovane chef è invece peruviana. Il locale si trova a Soho, celebre quartiere di New York, ed è frequentato da moltissimi vip. Basta dare un’occhiata alla pagina Instagram dello chef per vedere le foto che documentano il passaggio di personaggi come Barack Obama, Rihanna, Scarlett Johansson, Jimmy Fallon, Justin Bieber, Lenny Kravitz, Danny De Vito e Whoopi Goldberg. Il successo del ristorante gli ha portato una certa fama, tanto che Vitolo ha partecipato come figurante a diversi film e serie, come Royal Pains, Inside Amy Schumer e A Crime to Remember.

Gli amori di Katie Holmes

Nel passato della Holmes, dopo le brevi relazioni con Joshua Jackson (il Pacey di Dawson’s Creek) e Chris Klein, c’è stata una lunga storia con Tom Cruise, suo marito dal 2006 al 2012. Si erano sposati nel nostro Paese, nel castello Odescalchi di Bracciano, pochi mesi dopo la nascita della figlia Suri. Il matrimonio fu celebrato secondo il rito di Scientology, fede che l’attrice abbandonò dopo il divorzio. Dal 2013 al 2019 è stata legata all’attore Jamie Foxx, ma la relazione è stata ufficializzata soltanto verso la fine, sembra per un accordo con Cruise che le vietava di apparire in pubblico per un tot di anni dopo il divorzio.