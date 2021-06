kerbal-space-program:-dieci-anni-di-voli-spaziali-insegnati-da-un-videogioco

Il gioco di Squad e Private Division è approvato da Esa e Nasa e alimenta la passione per lo spazio di milioni di giocatori. Ne abbiamo parlato con chi, da modder, oggi lo sviluppa

(immagine: Squad/Private Division)

Elon Musk ci gioca regolarmente. Lo stesso fa il suo vicino di rampa a Cape Canaveral, Tony Bruno, ceo della United Launch Alliance (sui cui razzi abbiamo visto la partenza di Solar Oriber).

Non è dato sapere se durante la pianificazione del prossimo allunaggio di Artemis ci giochi anche Kathryn Lueders, figura chiave della Nasa, né se David Parker, direttore dell’esplorazione umana e robotica dell’Agenzia spaziale europea, le faccia compagnia. È però sicuro che collaborando con entrambi, cioè con Nasa ed Esa, gli sviluppatori di Squad e il publisher, Private Division, l’abbiano perfezionato fino a renderlo quello che è: Kerbal Space Program, uno dei simulatori spaziali più amati di sempre, nonché la risposta positiva alla domanda: “è possibile usare un videogioco per imparare lo spazio?”. Per apprendere, cioè, le complesse leggi del volo orbitale, gli spietati vincoli del movimento in microgravità e il peso enorme anche di errori minimi?

Sì, è possibile e da dieci anni esatti Kerbal Space Program lo dimostra. Con Elite: Dangerous, è il videogame con l’approccio più rigoroso alla fisica del volo extra-atmosferico. Di sicuro quello che, sulle dinamiche dei viaggi spaziali, ha sorprendentemente costruito la sua fortuna. Insomma, sarà rocket science, ma diverte da morire – letteralmente, visto quanto è facile lasciarci le penne per qualche manovra scorretta.

In attesa arrivi sugli scaffali, l’anno prossimo, il secondo capitolo, le iniziative per celebrare un videogioco diventato un paradigma iniziano in questi giorni, a dieci giri terrestri attorno al Sole da quel 24 giugno 2011 che ne vide il primo lancio. La cosa curiosa, o emblematica, è il tipo di testimonianze promosse dagli autori di Kerbal Space Program per festeggiare il compleanno: non le dichiarazioni dei tanti impallinati in giro per il Pianeta, così legati al gioco dall’averlo migliorato a ritmo di mod fin dai suoi esordi, ma addirittura gli statement ufficiali delle agenzie spaziali, la conferma definitiva di quanto gaming e attività extraterrestri convergano.

Niente è facile in Kerbal Space Program. Nemmeno piantare la propria bandiera (immagine: Squad/Private Division)

A ribadirlo è Emmet Fletcher, responsabile dell’ufficio Branding and partnerships dell’Esa, che a Wired ha riassunto quello che potrebbe essere un manifesto programmatico dello space simulator: “La cooperazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e il team che lavora a KSP è sempre stata un incontro tra fanatici dello spazio. Fin dall’inizio c’è stato un desiderio reciproco di condividere le sfide e le emozioni dell’esplorazione spaziale con un pubblico più ampio. E quando i lanciatori Ariane 5, con le missioni Rosetta e BepiColombo, sono stati scelti per essere inseriti nell’universo di Kerbal, l’Esa si è sentita onorata. Come agenzia abbiamo il dovere sia di educare i cittadini. sia di comunicare con loro. Kerbal Space Program è un canale perfetto per fare entrambe le cose. Questo è importante per noi, perché i giovani giocatori di oggi hanno il potenziale per diventare gli ingegneri, gli scienziati o gli astronauti di domani”. Più chiaro di così…

Si è partiti proprio da questo presupposto per una chiacchierata in esclusiva con Jamie Leighton e David Tregoning, co-lead engineer di Kerbal Space Program, e con Nestor Gomez, che del gioco è il direttore di produzione.

È vero che a Kerbal Space Program giocano Elon Musk e Tony Bruno?

(Gomez): “Ci risulta di sì: Bruno in più occasioni ha twittato di stare giocando a KSP, anche se, immagino, non abbia molto tempo per farlo. Di Musk sappiamo meno, ma anche lui ha dichiarato in più di un’occasione di conoscere il gioco e di essere parecchio interessato al suo seguito”

A proposito di Kerbal Space Program 2, quali saranno le caratteristiche comuni e quali le differenze rispetto al predecessore?

(Gomez): “Credo che un sequel rappresenti un’enorme opportunità, sia per correggere eventuali errori del passato, sia per mantenere viva l’essenza del gioco, che nel nostro caso è intatta: sarà sempre uno space game con elementi realistici di fisica.

Una novità riguarda invece la curva di apprendimento, che abbiamo deciso di addolcire. Abbiamo una nuova consapevolezza delle difficoltà”.

Un’immagine in anteprima di Kerbal Space Program 2, in uscita l’anno prossimo (immagine: Squad/Private Division)

Che tipo di legame esiste fra il gaming e lo spazio?

(Tregoning): “Lo spazio rappresenta un’avventura incredibile per il genere umano. È una delle frontiere in cui si concentrano molte attività nel campo della scienza, della fisica e dell’educazione. Il gaming rappresenta un mezzo per evadere dalla realtà, quindi sì, credo ci sia un forte legame tra le due cose. I videogiochi danno la possibilità di provare esperienze che la maggior parte di noi non potrebbe mai vivere nella realtà. KSP offre, in questo senso, un’opportunità nuova: quella di sperimentare in maniera verosimile cosa significhi viaggiare oltre l’atmosfera, un’esperienza molto diversa da quella offerta dai tradizionali space game”.

Quali sono gli ingredienti che hanno reso Kerbal Space Program un gioco di successo per dieci anni?

(Leighton): “Credo sia perché ci si affeziona ai personaggi, i Kerbal: nessuno si capacita di come questi omini verdi pazzi e stravaganti riescano a costruire una navicella spaziale, o a conquistare il cosmo!”

(Tregoning): “Credo che il realismo del gioco sia un altro punto di forza: simulazioni fisiche in cui convergono l’aerodinamica o la fluidodinamica fanno percepire cosa significhi costruire un aereo, una imbarcazione o una ferrovia”.

(Gomez): “In più KSP è configurabile dagli utenti, ‘moddabile’ come si dice in gergo, e la cosa gli ha permesso di resistere tutti questi anni. La nostra community ci sostiene e ci aiuta a migliorare del primo giorno”.

Come è iniziato il rapporto con la community e come l’avete gestito negli anni?

(Leighton): “Il modding è sempre stato tra i pilastri dello sviluppo di Kerbal Space Program. Qualsiasi miglioria o novità è sempre stata concepita in funzione dei modder che, senza difficoltà, devono avere la possibilità di giocare come preferiscono.

Chi ha iniziato questo progetto aveva in mente quest’idea e noi non abbiamo fatto altro che portarla avanti, garantendo al giocatore la massima libertà nel creare ciò che più gli piace. A dire il vero, David e io abbiamo iniziato la nostra avventura con KSP proprio come modder, giocandolo e immaginandoci di agire in maniera diversa da quella prevista. Oggi se ci rendiamo conto che molte persone sono interessate alla robotica, per esempio, siamo in grado di modificare il gioco e migliorarlo, affinché possa essere più apprezzato non solo dagli appassionati di robotica, ma anche dai non esperti che, in questo modo, verranno stimolati ad avvicinarsi alla robotica stessa”.

Per questo il rapporto fra spazio e gioco è significativo: considerate KSP un modo efficace per imparare la meccanica orbitale e più in generale la fisica dello spazio? Non credete siano elementi in grado di allontanare il casual gamer?

(Tregoning): “Sono convinto che questo gioco aiuti a imparare molto della meccanica orbitale o della meccanica in generale. Io stesso ho sviluppato un interesse sempre maggiore per questi argomenti durante lo sviluppo, al punto da trascorrere molto del mio tempo ad approfondire le mie conoscenze. Da alcune conversazioni con i membri del team di sviluppo e della community so di non essere l’unico: molti di coloro con cui ho parlato hanno sviluppato questa mia stessa passione, che li ha poi spinti a studiare il mondo celeste. Una maggiore conoscenza aiuta ad apprezzare di più eventi come il lancio di un razzo da parte della Nasa o dell’Esa, per esempio”.

(Leighton): “Per quanto riguarda la seconda domanda, credo che la chiave sia l’equilibrio tra realismo e intrattenimento. Non sottovalutiamo i nostri giocatori, vogliamo fornire le conoscenze e gli strumenti necessari affinché possano ricreare, divertendosi, una missione spaziale nel modo più realistico possibile”.

Il lanciatore europeo Ariane 5 nella sua versione Kerbal Space Program (immagine: Squad/Private Division)

Tanto che le agenzie spaziali considerano il gaming un modo efficace per coinvolgere platee sempre più vaste, giusto?

(Gomez): “È così: gli enti spaziali condividono la nostra stessa audience e quindi è un interesse comune quello di lavorare insieme. La nostra prima collaborazione fu con la Nasa, qualche anno fa. Si trattò di un processo naturale, poiché, nel suo staff, c’era già chi utilizzava Kerbal per trovare qualche ispirazione in più, e subito l’idea di dare la possibilità a un gamer di ricreare una sua missione personale accese gli entusiasmi. Anche con l’Esa il rapporto è nato in modo spontaneo: abbiamo lavorato con i loro scienziati per anni e raggiunto, credo, un risultato fantastico”.

Lo spazio interesserà sempre più persone?

(Leighton): “Credo che il cinquantesimo anniversario dell’Apollo 11 abbia risvegliato un forte interesse del pubblico nei confronti dello spazio. Anche le ultime missioni, da Space X alle più recenti dell’Esa o a quelle della Cina, hanno contribuito ad accrescere l’interesse: la gente è sempre più sensibile alla possibilità di tornare sulla Luna, o di andare su Marte, quindi sì, sono certo che spazio interesserà una platea sempre più vasta. In fondo il settore ha subìto un’accelerazione incredibile: innovazioni come razzi e booster riutilizzabili hanno segnato un progresso tecnologico importante e senza menzionare la quantità di denaro investita, che cresce di mese in mese”.

Non credete che mentre la maggiore accessibilità stia rendendo lo spazio un settore sempre più democratico, la contrapposizione fra due blocchi – Stati Uniti ed Europa contro Cina e Russia- rischi di farlo tornare un terreno di scontro? Secondo voi come sarà lo spazio fra dieci anni, al prossimo anniversario di KSP?

(Gomez): “Credo che le attività spaziali siano passate dall’essere una conquista evolutiva per il genere umano a qualcosa che siamo in grado di fare e continueremo a fare. È sempre più facile per un’agenzia partecipare a missioni oltre l’atmosfera e sono convinto che la concorrenza sia una cosa buona e stimolante. Spero continuerà a esserci, in particolare nella corsa verso l’esplorazione spaziale più profonda”.

(Tregoning): “Credo che fra dieci anni lo scenario spaziale sarà molto interessante, con collaborazione e cooperazioni internazionali sempre più forti e articolate, sia su scala pubblica che privata. Sono certo questo porterà a traguardi incredibili e mi riferisco tanto all’accesso globale a internet quanto ai viaggi interplanetari”.

Elon Musk non potrebbe essere più d’accordo.