kerem-bursin-e-hande-ercel-si-sono-lasciati:-spunta-il-gossip-su-demet-ozdemir

Hande Ercel e Kerem Bursin si sono lasciati? Tra gli attori di Love is in the air spunta il nome di Demet Ozdemir

Arrivano notizie inaspettate su Kerem Bursin e Hande Ercel direttamente dalla Turchia. Gli attori protagonisti di Love is in the air sono una coppia anche nella realtà ormai da più di un anno. Eppure sembra che tra Hande Ercel e Kerem Bursin la relazione sia giunta al capolinea. A lanciare l’indiscrezione sono diversi media turchi e blogger tra cui Birsen Altuntas. La notizia secondo cui Kerem Bursin e Hande Ercel si sono lasciati avrebbe alla base motivi di disaccordo anche professionali. Al centro della burrasca sembrerebbe esserci Demet Ozdemir, amatissima in Italia per il ruolo di Sanem in DayDreamer – Le ali del sogno.

Kerem Bursin e Hande Ercel stanno ancora insieme? I presunti motivi della rottura riguardano Demet Ozdemir

Secondo i media turchi alla base della rottura tra Kerem Bursin e Hande Ercel ci sarebbero alcune divergenze professionali. Queste ultime, inevitabilmente, si sarebbero poi riversate sulla sfera privata. Tutto parte dall’arrivo della Disney Plus in Turchia. Pare che Kerem Bursin e Demet Ozdemir siano in procinto di lavorare ad una nuova serie insieme dal titolo “Tra il mondo e me”. Tuttavia pare che il ruolo affidato adesso a Demet Ozdemir prima appartenesse a Hande Ercel che, in seguito, ha rifiutato. La serie, dal titolo turco “Dunya ‘yla Benim Aramda” sarà prodotta dalla MF Yapim, stessa casa di produzione di Love is in the air.

Kerem Bursin e Hande Ercel: l’ultima novità sulla rottura fa tremare i fan di Love is in the air

Non è la prima volta che dalla Turchia giunge voce di contrasto tra Hande Ercel e Demet Ozdemir, tra le attrici più famose della Nazione. La voce della rottura tra Kerem Bursin e Hande Ercel, intanto, spaventa i fan di Love is in the air (QUI le prossime anticipazioni) molto legati alla coppia. Per adesso Hande Ercel e Kerem Bursin, molto riservati sulla loro relazione, hanno scelto la via del silenzio.

