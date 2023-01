KESLA&SOCIO iniziano il nuovo anno con il singolo CHI SONG

Kesla&Socio si ripresentano al pubblico con CHI SONG, un brano più intimo e melanconico, in uscita su tutte le piattaforme digitali il 20 gennaio 2023. Dopo il buon riscontro di Guardame, il brano d’esordio con cui hanno ottenuto i 15.000 streams, i due rapper presentano un altro lato del loro modo di sentire la musica. Chi Song è la ricerca, quella di se stessi, l’interrogativo di due giovanissimi che vivono le loro prime esperienze importanti e vanno alla ricerca della loro dimensione. Chi Song è un brano più intimo, più ricercato, un altro aspetto di Kesla&Socio. Per presentare il loro brano semplicemente dicono:

“Io sono anche questo”, dice Kesla, e la risposta di Socio “Io non so più chi sono, e tu?”

Link pre-save: https://lnk.to/ChiSong

Domanda a cui non si smette mai di rispondere, solo di una cosa adesso siamo sicuri: questi due ragazzi hanno tanto da raccontare al mondo della musica. Un po’ come cantano nel loro brano “Quant’ nuttate passat scrivennu sutt ‘e cupert”.

Kesla&Socio hanno esordito ad ottobre 2022 con il singolo GUARDAME che gli ha già dato delle prime soddisfazioni, e si preparano a far sentire i loro brani nei prossimi live. Un piccolo fenomeno che sta scaldando gli animi di Frattamaggiore, cittadina dei due rappers, ambiente non sempre facile e che porta i ragazzi a maturare presto.

Anche questo brano esce con l’etichetta LaLa LABEL, e con la preziosa collaborazione di due producer d’eccezione: MiCam & Coletti (aka Francesco Coletti), che hanno scritto per Chi Song un beat ipnotico e melanconico.

Biografia artisti

Kesla&Socio è un duo di diciassettenni di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. I due ragazzi si sono presentati al pubblico con Guardame, con cui hanno ottenuto i primi 15.000 streams, e si approcciano alla musica come uno sfogo e come una necessità. Il duo si è già esibito in delle serate in freestyle nel sud Italia, raccogliendo i consensi dei coetanei e vincendo dei riconoscimenti. In questi primi passi nel mondo della discografia Kesla&Socio si presentano in tutta la loro.

Produzione artistica: MiCam & Coletti

Mastering: Andrea “Bernie” De Bernardi by Eleven Mastering Studio

Etichetta: LaLa LABEL

Promozione: Italian Music News

ArtWork: Simone Pardi Design

Distribuzione digitale: Artist First

Kesla&Socio su IG: https://www.instagram.com/kesla_e_socio/

Per info e contatti italianmusicnews@gmail.com

