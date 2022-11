KESLA&SOCIO primi riscontri per GUARDAME singolo d’esordio del giovanissimo duo

Kesla&Socio, primi riscontri per GUARDAME, il singolo con cui il duo di diciassettenni rapper vesuviani esordiscono nel mondo della discografia. Il brano è fuori già da un paio di settimane e sta facendo il giro di Frattamaggiore, cittadina dei due ragazzi, e che li sta sostenendo e cantando in diverse attività commerciali. Kesla&Socio raccontano uno spaccato della loro vita e del contesto che li circonda, un ambiente non facile ma in cui si possono anche stringere dei legami molto forti e duraturi. Una realtà in cui i ragazzi diventano adulti presto ma in cui imparano anche a proteggersi l’un l’altro, un ambiente che può essere anche duro e pesante ma in cui la musica conta molto. “Ci vogliamo presentare al pubblico così come siamo, due ragazzi come tanti che hanno voglia di fare musica e di dire qualcosa con la musica.” (Kesla&Socio)

Il brano esce con l’etichetta LaLa LABEL, che vede la preziosa collaborazione di due producer d’eccezione: MiCam & Coletti (aka Francesco Coletti), che hanno studiato per il giovane duo un beat dal rap cupo mixato con melodie pop.

“Questa canzone è nata dalla nostra esigenza di far sentire l’urlo della provincia nei ragazzi che non ci credono abbastanza – dichiara Kesla- . Anche il più lungo dei viaggi inizia con un piccolo passo, per quelli come noi cresciuti in provincia e con la fame negli occhi – dichiara Socio-. Ci vogliamo presentare al pubblico così come siamo, due ragazzi come tanti ma che hanno voglia di fare musica e di dire qualcosa con la musica. Questa song è solo il nostro primo passo, seguiteci e vi faremo vedere le tante facce delle nostre vite. In questo brano non ci siamo solo noi, ci sono tutti i fratelli che hanno partecipato al reel, tutte le persone che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno; ci siamo noi ma, soprattutto, ci siete voi che ci ascoltate. (Kesla&Socio)

Biografia artisti

Kesla&Socio è un duo di diciassettenni di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. I due ragazzi si sono approcciati alla musica come uno sfogo e come una necessità, facendo delle serate in freestyle nel sud Italia, raccogliendo i consensi dei coetanei e vincendo dei riconoscimenti. In questo primo passo nel mondo della discografia Kesla&Socio si presentano in tutta la loro sincerità e si accingono a lanciare il loro secondo brano.

