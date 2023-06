Këto janë të gjitha produktet e Google që mund të nënshtrohen një kërkese legale për heqje

Në epokën dijitale në të cilën jetojmë, qasja në informacione dhe përmbajtje në internet është bërë pjesë e thellësuar e jetës sonë. Megjithatë, kjo qasja ka krijuar edhe sfida të reja, veçanërisht në lidhje me privatësinë dhe reputacionin e individëve. Ndonjëherë, mund të publikohen përmbajtje në internet që mund të shkaktojnë dëme të rënda në imazhin dhe reputacionin e një personi. Fatmirësisht, ekzistojnë mjetet ligjore për të kërkuar largimin e këtyre përmbajtjeve nga interneti, si për shembull, të drejtën e harrimit të njohur si vendimi Costeja në vitin 2014 dhe nenin 17 të Rregullores për mbrojtjen e të dhënave personale. Defamimi në internet dhe efektet e tij Defamimi në internet, i cili ndodh shpesh në platformat sociale sot, përfaqëson publikimin e informacioneve të rreme, të fyerëse ose të dëmshme për një person ose organizatë përmes internetit. Këto përmbajtje mund të shpërndahen përmes mediave sociale, forumeve të diskutimeve, blogjeve ose çdo platforme tjetër online. Defamimi në internet mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme personit të prekur, duke ndikuar në reputacionin e tij, karrierën dhe jetën personale. Përveç kësaj, përmbajtjet fyerëse mund të përhapen shpejt dhe të arrijnë një audiencë të gjerë, duke e bërë më të domosdoshme ndërhyrjen. Bazat ligjore për heqjen e përmbajtjeve të dëmshme, një vështrim te heqja e përmbajtjeve nga Google Në shumë juridiksione, ekzistojnë ligje dhe rregullore që mbrojnë individët nga defamimi dhe lejojnë heqjen ligjore të përmbajtjeve të dëmshme nga interneti. Bazat ligjore për të kërkuar heqjen mund të ndryshojnë në varësi të vendit. Për të sjellë një shembull, marrim në konsideratë motorin e kërkimit më të njohur, Google. Google, siç na bën të ditur ekspertët e tij, angazhohet për të respektuar ligjet dhe rregulloret vendore në të gjithë botën në lidhje me përmbajtjen dhe produktet që ofron.

Kjo përfshin mundësinë për heqjen ose kufizimin e qasjes në përmbajtje në bazë të ligjeve specifike të çdo vendi. Prandaj, nëse jeni të interesuar të kërkoni heqjen e anumit përmbajtje nga shërbimet e Google, ekzistojnë procedurat në të cilat mund të referoheni.

Si të raportoni heqjen e përmbajtjeve nga Google Google ofron një faqe të dedikuar që ndihmon përdoruesit e saj të gjejnë informacionet dhe burimet e nevojshme për të raportuar përmbajtjen që dëshironi të kërkoni heqjen e saj. Kjo faqe është projektuar të jetë një pikë fillimi ku mund të merrni udhëzime dhe ndihmë nëse duhet të veprosh sipas rregullave të Google ose ligjeve aktuale.

Kur të arrini në faqen përkatëse, është e rëndësishme të ndiqni me kujdes udhëzimet dhe të siguroheni që të jepni të gjitha informacionet e nevojshme për të siguruar që kërkesa juaj të vlerësohet në mënyrë të saktë. Megjithatë, është e rëndësishme të vini re se heqja e përmbajtjes nga Google nuk përfshin automatikisht heqjen e saj nga interneti.

Google është një motor kërkimi që tregon përmbajtjen e disponueshme në internet. Prandaj, nëse dëshironi të hiqni lajme dhe përmbajtje të dëmshme nga interneti, mund të jetë e nevojshme të drejtoheni drejtpërdrejt te përgjegjësi i faqes së internetit ku publikohen përmbajtjet dhe të kërkoni ndryshimin ose heqjen.

Formulari i veçantë i ofruar nga Google Google ofron një formular të veçantë të quajtur “Formulari i kërkesës për heqjen e informacioneve personale nga rezultatet e kërkimit në Google“. Ky formular lejon përdoruesit të kërkojnë heqjen e të dhënave personale të caktuara nga rezultatet e kërkimit në Google.

Është e rëndësishme të vini re se ky formular ka të bëjë veçanërisht me të dhënat personale dhe nuk është i kushtuar heqjes së përgjithshme të lajmeve ose përmbajtjes. Ky formular kërkon që përdoruesit të japin informacione të hollësishme për të lejuar Google të vlerësojë kërkesën në mënyrë adekuate, veçanërisht formulari kërkon:

Të dhënat personale: Do t’ju kërkohet të jepni emrin tuaj të plotë dhe të dhënat e kontaktit si adresa email dhe numri i telefonit.

Informacioni në lidhje me rezultatet e kërkimit: Do të duhet të jepni detajet specifike të rezultateve të kërkimit që dëshironi të heqni. Mund të përfshini URL-et e rezultateve të kërkimit ose të përshkruani informacionin mjaftueshëm për t’u identifikuar nga Google.

Motivimi: Do të kërkohet të shpjegoni motivimin për kërkesën për heqjen e të dhënave personale. Mund të duhet të siguroheni një shpjegim të hollësishëm të arsyetimit pse besoni se informacioni është i pasaktë, i vjetër, i padobishëm ose shkel privatësinë tuaj.

Pasi të plotësoni formularin me të dhënat e kërkuara, do të duhet ta dërgoni atë te Google për vlerësim. Mbani mend se Google do të vlerësojë kërkesën tuaj me kujdes në përputhje me politikat e saj dhe ligjet aktuale të mbrojtjes së të dhënave. Nuk do të pranohen të gjitha kërkesat për heqje, pasi Google duhet të balancojë të drejtën e informacionit me të drejtën e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Është e rëndësishme të vini re se forma për të kërkuar heqjen e të dhënave personale nga Google është specifike për të dhënat personale dhe nuk garanton heqjen e lajmeve ose përmbajtjes në përgjithësi. Heqja e lajmeve ose përmbajtjes nga interneti do të kërkojë veprime specifike drejtuar webmaster-it ose personit përgjegjës të faqes së internetit ku publikohen përmbajtjet.

Mata