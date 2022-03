kevin-prince-boateng-senza-freni-su-melissa-satta-“io-non-ho-…”

Kevin Prince Boateng è un noto calciatore oggi dell’Hertha Berlino. Il calciatore è stato al centro del gossip in questi anni per via della sua vita privata. Boateng è stato sposato con una nota showgirl nonché ex velina Melissa Satta, la quale nelle scorse settimane è stata ospite a Verissimo. Sembra che la showgirl abbia parlato finalmente della fine della storia con l’ex marito, spiegando effettivamente come sono andate le cose. Anche il calciatore adesso sembra aver finalmente rotto il silenzio ed ha parlato della fine del matrimonio con la Satta.

Kevin Prince Boateng e la storia d’amore con Melissa Satta

Kevi Prince Boateng lo conosciamo tutti per essere stato impegnato in questi anni nella lotta al razzismo ed anche sul lavoro. Ovviamente è andato avanti con la sua vita privata, si è sposato con Melissa Satta ed i due hanno vissuto una bellissima storia d’amore, culminata poi con la nascita del loro bambino. I due ad un certo punto sembra abbiano vissuto dei momenti di crisi, poi ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento che però non è andato a buon fine. I due attraverso un comunicato stampa hanno così ufficializzato la separazione.

L’ex velina svela la verità sulla fine della storia con il calciatore

Ad oggi sembra abbiano trovato la felicità al fianco di persone diverse. Lei è stata ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin e sembra abbia confessato di avere una relazione con Mattia Rivetti, un noto imprenditore nel settore della moda. Ed ancora Boateng sembra essersi fidanzato con la nota influencer Valentina Fradegrada, con cui è già apparso sui social. Ad ogni modo, Melissa a Verissimo in qualche modo ha fatto intendere che la separazione sia stata subita da lei perchè voluta da Boateng. Quest’ultimo però adesso ha fatto un pò di chiarezza al riguardo.“Non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”, ha tenuto a dire Boa.

Boateng rompe il silenzio e racconta cosa c’è dietro la storia con Melissa Satta

“L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo “mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto”. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria”. Queste le parole dichiarate da Boateng. “Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”. Queste ancora le parole di Boateng che adesso ha una relazione con Valentina ed anche diversi progetti come la convivenza, una casa e tanti progetti professionali.