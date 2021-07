Khaby Lame, ‘rivoluzione-innovazione’: i suoi video non sono più quelli di sempre

Khaby Lame, i suoi video non sono più quelli di una volta: forse, non tutti l’hanno notato!

Khaby Lame, qualcosa è cambiato nei suoi video (fonte instagram)

Star di TikTok, Khaby Lame, a soli 21 anni, è uno dei profili social più seguiti. Milioni e milioni di follower lo seguono con attenzione, pronti a farsi catturare dai suoi fantastici e genuini video. Sì, proprio così, Khaby, con la sua spontaneità ha conquistato proprio tutti, e con un semplice gesto ha portato una ventata di sano divertimento.

Tutte le sue clip riescono ad ottenere un numero incredibile di visualizzazioni e di like, tanto da essere diventato famosissimo. Ma di recente, qualcosa è ‘cambiato’, ed è apparso in modo diverso dal solito: ma di cosa stiamo parlando? Impossibile non notarlo nei suoi video!

Khaby Lame, i suoi video non sono più quelli di una volta: cosa è cambiato

Khabe Lame a soli 21 anni ha raggiunto un numero impressionante di follower su Tiktok, e nell’ultimo periodo, ha superato su instagram, Chiara Ferragni, segnando un vero record. Ma qual è il suo segreto?

Beh, osservando uno dei suoi tanti video, è davvero semplice capire il motivo di tale seguito, infatti, Lame, è riuscito a portare nelle sue clip quella comicità leggera, ma efficace e spontanea, un semplice gesto che porta i suoi post a milioni di visualizzazioni. Ma di recente, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato: ma di cosa stiamo parlando? Osservate qui!

Screenshot video instagram

Avete capito? Impossibile non notare quel dettaglio, infatti, Khaby, ha iniziato il video in modo diverso, con una chiamata arrivata in suo aiuto, come potete osservare dallo scatto.

Fonte screeenshot video instagram

In seguito, subito dopo aver risposto, è partito con l’auto per andare a risolvere con la semplicità che lo contraddistingue il ‘problema’: l’avete notato, adesso?