Kiara habit me deklaratën për Oltën: Jam e nderuar që do dal nga ti

Në një diskutim të fundit me Oltën, Kiara u shpreh se “është e nderuar” që do të dalë nga një nominim përballë aktores.

Kiara: Ti e di shumë mirë se si do shkojë, e ndjen. Në nominim nuk je me Kiarën dhe Luizin, je vetëm me Kiarën. Nëse do ishte vetëm me Luizin, mund të dilje ti. Unë jam e nderuar që do dal nga e madhja Olta Gixhari.

Olta: Ju jeni dy, nuk është se ti je vetëm, ke edhe Luizin. Edhe unë jam e nderuar që do dal nga ty, e kam seriozisht. Ne po e respektojmë shumë njëra-tjetrën, po bëjmë lojë shumë fisnike.