Kikò Nalli smentisce di amare ancora Tina Cipollari e dice “Non è vero perché …”

Qualche giorno fa Ambra Lombardo aveva rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza inaspettate. L’argomento era il suo ex, Kiko Nalli e il rapporto che ha con la sua ex moglie Tina Cipollari sostenendo che lui fosse ancora preso da lei. Vediamo cosa Ambra aveva dichiarato.

Ambra Lombardo sostiene che Kikò Nalli sia ancora innamorato di Tina Cipollari

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti nella casa del grande fratello, si sono innamorati e hanno iniziato una relazione che sembrava per entrambi molto importante.

Ma, dopo un po’ di tempo, la storia tra i due è terminata e lei ha avuto parole bellissime per lui e ha dichiarato: «Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie».

Ambra Lombardi ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più sostenendo che per lei, lui è ancora in innamorato della ex moglie. La Lombardo aveva dichiarato: « … Ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi». E poi Ambra ha anche aggiunto: «Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi».

Kiko Nalli smentisce la parole di Ambra Lombardo

Dopo queste dichiarazioni, sull’argomento è intervenuto lo stesso Kikò che con Tina è stato sposato a lungo e dal loro matrimonio sono nati tre figli Mattias, Francesco e Gianluca dei quali sono entrambi innamoratissimi.

Se Tina Cipollari ha da tempo una nuova storia d’amore, lui pare sia single ma ha dichiarato: “Non sono più innamorato di Tina … Diciamo che non è vero che io amo

ancora la mia ex moglie, assolutamente no. Lo posso dire tranquillamente, anche

perché se io faccio un video e si vede, tutti lo possono vedere. Io non amo

assolutamente la mia ex moglie, non è vero. Ho una stima e credo che abbiamo

insieme una stima reciproca per quanto riguarda le persone che siamo, ma oltre

questo non c’è nulla e non ci sarà mai mai nulla. Perché quando una storia finisce,

finisce e mi sta bene così”.

E poi Kikò ha anche aggiunto, a conferma delle sue parole: “Io nel mio cuore ho un’altra persona, la tengo nel mio cuore e questa persona lo sa”.