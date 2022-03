Kim Kardashian divorcée : ce jour qu’elle attend avec impatience

Elle est impatiente. C’est une nouvelle qui a fait l’effet du bombe. En janvier 2021, les fans de Kim Kardashian apprenaient son divorce avec Kanye West. Toutefois il semblerait que le rappeur ait eu beaucoup de mal à accepter cette décision. A plusieurs reprises, il a tenté d’interpeller la mère de ses enfants, en vain. De son côté, la principale concernée a retrouvé l’amour dans les bras de Pete Davidson et elle est désormais officiellement célibataire. Selon une source proche de Kim Kardashian, qui s’est confiée dans les colonnes de US Weekly ce mardi 8 mars, elle espère que Kanye West passe à autre chose. “Elle attend avec impatience le jour où les choses vont se calmer et que Kanye va accepter la réalité de la situation”, peut-on d’abord lire. “Elle est passée à autre chose et elle ne veut pas être interrompue par lui alors qu’elle avance dans sa vie“, est-il ensuite précisé. Alors qu’elle est enfin officiellement divorcée, Kim Kardashian a pris la nouvelle avec beaucoup de joie. “Même si d’autres problèmes sont encore discutés, c’est un gros poids qui s’enlève de ses épaules“, a conclu cette même source. Kanye West va-t-il finalement accepter le divorce ?

Il ne s’en remet pas. Une séparation n’est pas toujours évidente et ce n’est pas Kanye West qui dira le contraire. Dernièrement, ses actions ont fait beaucoup parler. Sur les réseaux sociaux, il avait fait des menaces à l’égard de Pete Davidson et a également partagé des messages dans lesquels il le critiquait. Par la suite, il avait dévoilé le contenu de ses messages avec Kim Kardashian. Il a également partagé des poèmes dont certains ont beaucoup fait parler. Celui intitulé Divorce était accompagné d’une vidéo dans laquelle on pouvait voir Peter Davison se faire enterrer vivant. “Le divorce, c’est comme si on vous enlevait vos enfants. Le divorce, c’est comme si on vous tirait dessus et que ça roulait lentement. Le divorce, c’est comme de respirer fort. Le divorce, c’est comme si vous vous étouffez, arrivez à peine à respirer“, avait écrit Kanye West, visiblement inspiré de sa propre situation. Face aux commentaires d’internautes affirmant qu’il était allé trop loin, il s’était justifié : “L’art est une thérapie. L’art est protégé en tant que liberté d’expression. L’art inspire et simplifie le monde. L’art n’est pas un substitut de mal ou de mal. Toute suggestion concernant mon art est fausse et mal intentionnée“.

Kanye West : pourquoi a-t-il encore fait parler de lui ?

Kanye West enchaîne les confidences et son second poème, baptisé Mort, n’est pas passé inaperçu. “La vérité de quelqu’un peut être le mensonge d’un autre. Nous ne sommes pas obligés de ressentir les mêmes choses, parce que nous ne sommes pas tous pareil“, a-t-il d’abord écrit. Sur la photo, on peut lire des propos très bouleversants. “Personne ne voulait me dire que j’étais mort, et les seules personnes qui me parlaient étaient dans ma tête. Personne ne voulait me dire que j’étais mort, les seules personnes qui m’aimaient venaient plutôt me voir dans mes rêves“, indique le rappeur. Des propos très bouleversants.

