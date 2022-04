Kim Kardashian et Kanye West : ce froid polaire qui règne entre eux, “on ne se parle plus” 

Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe. En janvier 2021, les fans de Kim Kardashian apprenaient son divorce avec Kanye West. Tous deux sont restés proches pour leurs enfants et, à de nombreuses reprises, leurs fans pensaient qu’ils allaient se remettre ensemble. Toutefois, ce ne fut pas le cas. Depuis quelque temps, leur relation semble s’être détériorée et ce n’est pas Kim Kardashian qui dira le contraire. Invitée du podcast Not Skinny But Not Fat ce mardi 12 avril, elle a révélé ne plus avoir de contact avec Kanye West. “Au début du divorce, nous nous sommes beaucoup éloignés et nous avons passé environ huit mois sans nous parler“, a-t-elle d’abord expliqué. Par la suite, elle a précisé que tous deux avaient renoué le contact. “Puis on a finalement recommencé à se parler, je suis allée à la première de Donda. Et il voyait toujours les enfants bien évidemment“. Toutefois, le rappeur n’a pas hésité à attaquer directement la mère de ses enfants sur les réseaux sociaux. “En ce moment, tout est calme entre nous. On ne s’adresse plus la parole. Mais ce n’est pas définitif“, a conclu Kim Kardashian. Vont-ils parvenir à arranger les choses ?

C’est en mai 2014 que Kim Kardashian et Kanye West se sont dit “oui“. Au fil des années, ils ont accueilli quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, pour leur plus grand bonheur. Si le couple est aujourd’hui séparé, la sœur de Kourtney Kardashian a toutefois assuré que le rappeur compte beaucoup pour elle. “J’ai passé une décennie de ma vie avec cette personne. J’ai tellement d’amour pour lui et ça ne changera jamais“, a-t-elle d’abord expliqué avant d’ajouter : “Mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il était la bonne personne pour moi“. Consciente des difficultés qu’ils rencontrent actuellement, elle précise : “Nous aimons tous les deux nos enfants et le temps que nous avons passé ensemble. On aura cela pour toujours“. Ces derniers mois, Kanye West n’a pas hésité à attaquer son ex-femme sur les réseaux sociaux. “Je ne juge pas la façon dont il communique. Je sais qui il est à l’intérieur“, a simplement réagi Kim Kardashian avant d’affirmer : “Je veux juste qu’il soit heureux“. Kanye West parviendra-t-il à passer à autre chose ?

Kim Kardashian : a-t-elle retrouvé l’amour ?

Kanye West semble avoir beaucoup de mal à accepter le divorce mais ce n’est pas le cas de Kim Kardashian. En effet, elle a retrouvé l’amour dans les bras de Pete Davidson et tous deux seront très heureux. “Évidemment, je veux prendre mon temps, mais je suis très heureuse et très satisfaite. Et c’est un si bon sentiment que d’être en paix”, avait-elle confié dans les colonnes de Good Morning America.

