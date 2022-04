Kim Kardashian et Pete Davidson très amoureux : le dernier PDA du couple enflamme Instagram

Le début de la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson remonte au mois d’octobre 2021. La star de téléréalité, 41 ans, et le comédien de SNL, 28 ans, filent le parfait amour. Cependant, ils ont toujours choisi d’être plus ou moins discrets. Ces derniers temps, l’ex de Kanye West et son amoureux partagent quelques rares photos où ils exposent l’affection qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Le 11 avril 2022, Kim Kardashian partage deux doux PDA du couple sur Instagram. Les deux photos montrent Kim et Pete dans le coin d’un restaurant en train de s’adonner à des démonstrations d’affection.

La première photo montre le jeune comédien “en train de se pencher sur Kim et d’embrasser/sentir son cou, tandis que Kim a ses bras autour de son beau“, précise The Cosmopolitan. Sur la deuxième photo, l’ex de Ye a toujours le bras autour du cou de Pete Davidson pendant que ce dernier encercle sa hanche avec ses bras. Dans cette deuxième photo, le couple est en train de se fixer affectueusement. Les photos ont été prises le même soir où a eu lieu le lancement de la nouvelle série Hulu The Kardashians. En légende des deux photos, on peut lire “Late nite snack“.

Kim Kardashian se sent enfin en paix avec Pete Davidson

La maman de North, Chicago, Saint et Psalm West avait déjà partagé une photo d’elle avec Pete Davidson dans un hôtel se blottissant sur le tapis, le mois dernier, indique The Cosmopolitan. La fondatrice de Skims s’est également confiée sur sa relation avec la star du SNL dernièrement. “Évidemment, je veux prendre mon temps, mais je suis très heureuse et très satisfaite. Et c’est un si bon sentiment que d’être en paix“, a-t-elle déclaré à Good Morning America. La star de téléréalité a également confirmé qu’elle ne serait pas avec Pete si elle ne prévoyait pas de passer beaucoup de temps avec lui.

