kim-kardashian,-il-ricordo-di-quand’era-adolescente:-non-sembra-lei-foto

Lascia tutti a bocca aperta, Kim Kardashian. E questa volta non solo per la sua bellezza quanto anche per un altro aspetto molto particolare.

Kim Kardashian ha pubblicato una foto ritrovata dal suo passato e nella quale lei si mostra in vesti del tutto diverse rispetto a come siamo abituati a vederla. Anche l’influencer più potente del mondo è stata una ragazzina normale come tante altre. E lo attesta questo scatto che la ritrae nell’anno di grazia 1996. All’epoca Kim Kardashian aveva 16 anni. Qui appare in una posa rilassata, con i capelli un pò in disordine ed uno sguardo da ragazzina acerba.

Una cosa del tutto diversa rispetto alla donna realizzata, forte, determinata e bella che è poi diventata nel corso del tempo. In realtà la più nota delle sorelle Kardashian era bella anche allora, in una maniera differente. È un pò come quando si paragona proprio una ventenne ad una donna del doppio dell’età. Entrambe sono in grado di esercitare un certo quale ascendente in chi le osserva. La Kim adolescente ad ogni modo sembra proprio essere un’altra persona. C’è anche chi calca la mano facendo riferimento a quelli che sarebbero gli evidenti e vistosi ritocchi estetici che separano la Kardashian dei giorni d’oggi da quelli di fine anni ’90.

Kim Kardashian, lei ha divorziato da poco da Kanye West

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ma in questo periodo si fa un gran parlare del divorzio da Kanye West. La 40enne statunitense, originaria dell’Armenia per parte di padre, ha detto addio a suo marito Kanye West. Purtroppo quello che sembrava un felice matrimonio, celebrato tra l’altro in Italia con una cerimonia che si svolse a Firenze a maggio del 2014, è giunta a conclusione. Lei ed il rapper non stanno più insieme, nonostante 7 anni di unione e 4 figli.

Si parlava di una crisi già da qualche mese, in alternativa ai disturbi di salute di lui. Kanye West infatti sembra soffrire di disturbi bipolari che non andrebbero sottovalutati. In tutto ciò lui si era anche candidato per la Casa Bianca, e non solo per lanciare una provocazione. Intanto Kim continua con i suoi tanti impegni di lavoro che le garantiscono successo ed introiti.

