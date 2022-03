kim-kardashian-:-ses-confidences-rares-sur-sa-relation-avec-pete-davidson

Exit Kanye West, Kim Kardashian est aujourd’hui une femme comblée au bras de Pete Davidson. Quelques jours après avoir officialisé son couple sur Instagram, c’est dans l’émission d’Ellen DeGeneres que la jolie brune a accepté de faire quelques confidences sur sa vie amoureuse. Amusée, elle s’est exclamée : “Je suppose que ce n’est pas officiel tant que vous n’avez pas posté ! J’ai les photos les plus mignonnes de nous et je veux être en mode, ‘Oh mon Dieu, nous sommes si mignons.’ Mais ensuite, je me dis : ‘Ne sois pas si désespérée. Ne publie pas autant, donne juste un aperçu.’” En toute transparence, Kim Kardashian a ajouté : “Je ne sais pas quelle est la bonne chose à faire, étant donné que je n’ai pas eu de rendez-vous galants depuis qu’Instagram existe. Ouais, je ne sais pas quelles sont les règles.“

Après qu’Ellen Degeneres ait indiqué que la mère de quatre enfants avait l’air épanoui, cette dernière a révélé : “Ça fait du bien. Je pense que dans la vie, peu importe ce que c’est, je pense juste que j’encourage mes amis et les gens que j’aime juste à être heureux. Et j’y suis allé. J’étais en mode : ‘Tu sais quoi, je’ Je suis dans la quarantaine, alors, vas-y. Trouve ton bonheur.’ J’y suis allé et j’ai pris mon temps. Je l’ai trouvé et c’est tellement bon. Je veux m’y accrocher pour toujours.” Au cours de cet entretien, Kim Kardashian a également évoqué les tatouages que Pete Davidson avait fait pour elle. “Il voulait faire quelque chose de vraiment différent. Le premier tatouage qu’il a eu, j’étais en mode, ‘Oh, si mignon. Merci, oh mon Dieu !’” Enfin, la jolie brune a décrit le tatouage qu’elle préférait : “Ça dit : ‘Ma copine est avocate’, et celui-là est vraiment mignon !“

Kim Kardashian peut compter sur le soutien de Pete Davidson

Quelques jours plus tôt, Kanye West a rendu publique des sms qu’il a échangé avec Pete Davidson. L’humoriste avait alors indiqué au rappeur qu’il avait de la chance que Kim Kardashian soit la mère de ses enfants étant donné qu’elle était la meilleure mère qu’il avait rencontré. Si la jolie brune ne s’était pas exprimée à ce sujet, une source a déclaré à Entertainment Tonight : “Kim ne voulait pas que Pete empire les choses, mais elle était également heureuse qu’il la défende. C’est bien que Kim ait Pete à ses côtés en public et en privé. Les actions de Kanye lui causent beaucoup de stress. Elle veut qu’il arrête et que les enfants n’entendent rien ou soient affectés négativement par ses bouffonneries.“

