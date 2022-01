kinergy-4s-2-di-hankook-vince-il-test-all-season-di-auto-express

Il Kinergy 4S 2 di Hankook ha ottenuto nel 2021 la sua prima vittoria nel test sui pneumatici quattro stagioni della rivista Auto Express.

Sin dal 1998 i test sui pneumatici di Auto Express sono considerati un punto di riferimento da parte dei consumatori che cercano un consiglio indipendente per valutare le prestazioni, la sicurezza e l’efficienza nel consumo di carburante degli pneumatici. Nei test, i cui risultati sono stati pubblicati nell’edizione speciale del 10 novembre 2021, l’Hankook Kinergy 4S 2 era stato messo a confronto con altri otto pneumatici quattro stagioni nella popolare misura 205/55 R16. Ogni pneumatico è stato valutato in base alle prestazioni chiave fornite in una serie di test svolti su terreni di prova in Finlandia e in Germania e tenendo in considerazione la tenuta sul bagnato, la tenuta sull’asciutto, il comportamento sulla neve, il rumore, la resistenza al rotolamento ed il prezzo.

“Un’altra grande vittoria per Hankook in un test sugli pneumatici. Siamo felicissimi del risultato ottenuto negli ultimi test sugli pneumatici quattro stagioni effettuati da Auto Express. La nostra azienda fornisce ai clienti pneumatici quattro stagioni innovativi e ad alte prestazioni da oltre 20 anni, e ciò ci permette di essere fra i precursori in questa categoria di prodotti. Questi premi dimostrano chiaramente l’impegno che mettiamo nel fornire ai guidatori la massima sicurezza e la massima affidabilità in condizioni di bagnato, di asciutto e sulla neve. Ciò è confermato anche dagli altri premi che abbiamo conquistato: il Kinergy 4S 2 X ha vinto nel test della rivista Auto Bild Allrad e Hankook è stata nominata Produttore dell’Anno 2021 nella categoria degli pneumatici quattro stagioni dalla rivista Auto Bild”, afferma Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe.

Blackcircles.com, che ha sponsorizzato il test sui pneumatici, conclude riportando: “I clienti che hanno acquistato questo pneumatico hanno lasciato recensioni positive, attribuendo un punteggio di 4.5/5. I commenti evidenziano spesso le sue prestazioni sulla neve, oltra alla sua comodità e al buon risparmio in termini di consumi”.

Annunciando il nome del vincitore, Auto Express ha sottolineato: “Hankook è emerso come vincitore assoluto; le sue migliori prestazioni le ha regalate nell’aquaplaning, ma si è comportato bene su tutta la linea, lasciando poco spazio ai compromessi… È stato eccelso nell’aquaplaning e ha dato sicurezza col suo comportamento in circuito, permettendo alla macchina di superare curve in cui con gli altri pneumatici si finiva semplicemente larghi… Il titolo di campione è meritato.” (Auto Express 09/11/21)

The post Kinergy 4S 2 di Hankook vince il test all season di Auto Express appeared first on Pneusnews.it.