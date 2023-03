Kit gratuito de nova parabólica digital: moradores de São Carlos e 16 cidades devem agendar instalação; saiba como fazer

Podem receber equipamento e instalação gratuitos famílias de baixa renda inscritas em programas sociais e que tenham parabólica tradicional. Consulta deve ser feita on-line ou telefone. Técnico instala nova antena parabólica digital em casa

Famílias de baixa renda de São Carlos (SP) e outras 16 cidades da região devem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova antena parabólica digital. (veja abaixo a lista de cidades, quem pode receber e como agendar).

Quem pode receber o kit gratuito

O equipamento e a instalação são gratuitos para pessoas que estão inscritas em algum programa do governo federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionado em casa.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais (Banda C) deixarão de funcionar.

Kit de parabólica digital

O modelo tradicional enfrentará o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região, já que o sinal é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional. A nova parabólica digital tem transmissão em banda Ku.

Como fazer o agendamento

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS. Depois, o morador pode fazer o agendamento da entrega e instalação do kit.

Cidades beneficiadas

Em São Carlos 4,4 mil pessoas devem ser beneficiadas, seguida por Araraquara (4,2 mil) e Rio Claro (3,7 mil). As 17 cidades da região que serão beneficiadas são:

Analândia

Araraquara

Boa Esperança do Sul

Conchal

Corumbataí

Descalvado

Gavião Peixoto

Ibaté

Itirapina

Nova Europa

Ribeirão Bonito

Rio Claro

Santa Gertrudes

Santa Lúcia

Santa Rita do Passa Quatro

São Carlos

Trabiju

Outras cidades devem entrar em outra fase, mas ainda não há data.

As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura não precisam fazer a troca.

