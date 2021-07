Matrimonio blindatissimo per Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, che ha scelto l’Italia per celebrare il suo matrimonio con Michael Lewis, imprenditore del Sud Africa. Le nozze si sono celebrate in grande segretezza, sabato 24 luglio, nella Villa Aldobrandini a Frascati, simbolo del Rinascimento italiano e perla rara dei Castelli Romani.

