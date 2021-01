Kledi, dopo anni la verità su Maria De Filippi: “Ecco perchè sono andato via da Amici”

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa, Kledi ha parlato dell’esperienza ad Amici e delle motivazioni del suo addio alla trasmissione.

Durante i primi anni del talent Amici di Maria De Filippi, il ballerino Kledi è divenuto uno dei volti più riconoscibili della trasmissione. L’apporto fornito dal professionista albanese era talmente importante da renderlo una colonna portante del successo del programma. Proprio per questo motivo ha sorpreso tutti gli appassionati la decisione di lasciare quel posto di rilievo.

Come spesso accade in questi casi, in assenza di dichiarazioni a riguardo sono nati diversi rumor riguardanti le possibili motivazioni dell’addio. Voci che non sono mai state confermate dai diretti interessati. Kledi negli anni successivi all’addio ad Amici, inoltre, è letteralmente scomparso dai palinsesti televisivi. Questo perché il ballerino è una persona molto riservata e non si concede spesso per interviste incentrate sul racconto della sua vita privata o sui suoi progetti. Uno strappo alla regola lo ha fatto di recente accettando di partecipare a Che tempo che Fa di Fabio Fazio.

Kledi spiega il perché dell’addio ad Amici

Com’era immaginabile, gran parte dell’intervista è stata incentrata su Amici e sul rapporto con Maria De Filippi. Il ballerino ha spiegato che il loro rapporto lavorativo è nato per caso a Buona Domenica: “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è posta per te‘”.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci operata dopo il Grande Fratello Vip: “Ho tolto polpo all’utero”

Dopo quel primo incontro la loro collaborazione è diventata serrata e proficua, tanto che in quegli anni sono cominciate a girare voci su una presunta relazione clandestina tra i due. Voci che, ovviamente, sono sempre state smentite dai diretti interessati e che non avevano fondamenti di verità. I due sono sempre stati ottimi amici e tali rimangono ancora oggi: “Anche lei è molto determinata, forte, precisa. Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di ‘Amici’”.

Leggi anche ->Giovanna Civitillo e Amadeus perdono la pazienza sui social: frecciatine e colpi bassi

Viste le belle parole su Maria e la conferma sul loro buon rapporto, Fazio gli chiede come mai abbia deciso di non partecipare più al programma che lo ha reso famoso. Il ballerino allora, a distanza di molto tempo, ha finalmente spiegato il perché di quella decisione professionale: “Semplicemente, ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”.

The post Kledi, dopo anni la verità su Maria De Filippi: “Ecco perchè sono andato via da Amici” appeared first on Solonotizie24.