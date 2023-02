Klimahouse, il futuro dell’edilizia sostenibile dà appuntamento a Bolzano

Si svolgerà alla Fiera Bolzano, dall’8 all’11 marzo 2023, la 18ª edizione di Klimahouse, la manifestazione di riferimento internazionale per il settore dell’edilizia e dell’abitare sostenibili. Come sottolineato nel corso della presentazione stampa che si è svolta ieri negli spazi del Volvo Studio di Milano alla presenza di organizzatori ed esperti, saranno quattro i focus tematici che animeranno i padiglioni espositivi e i contenuti del Klimahouse Stage, un palco tra le corsie dedicato all’aggiornamento professionale, alla formazione e all’informazione: innovazione edilizia (con il Klimahouse Prize, premio all’eccellenza dei prodotti e agli espositori più all’avanguardia, capaci di innovare nel segno dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale); sfida energetica (Klimahouse Congress, l’appuntamento che si terrà il 10 e l’11 marzo al MEC Meeting & Event Center e che approfondirà il tema dell’autosufficienza energetica e delle fonti rinnovabili); social housing (risparmio energetico, basso impatto ambientale e comfort abitativo); legno (Klimahouse Wood Summit, l’annuale incontro volto a esplorare le molteplici sfaccettature di questo materiale e la sua crescente importanza per l’edilizia residenziale su larga scala). Proprio in questa occasione, saranno premiati i vincitori del Wood Architecture Prize 2023, il primo riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno, istituito in collaborazione con il Politecnico di Torino e lo Iuav di Venezia, che mira a promuovere le potenzialità di questo materiale naturale estremamente versatile, attraverso la selezione di progetti e di opere nei più diversi contesti applicativi: dalle nuove costruzioni agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Thomas Mur (Direttore Fiera Bolzano) e Ivan Bocchio (Head of Research del Politecnico di Zurigo), insieme ai relatori intervenuti all’evento di presentazione di Milano

Il Klimahouse Future Hub offrirà una vetrina speciale alle maggiori novità del comparto, dai materiali per l’isolamento ai serramenti, dall’impiantistica per la climatizzazione e la qualità dell’aria fino alle soluzioni tecnologiche digitali per la gestione intelligente dell’edificio e alle migliori startup.

Completano l’offerta della manifestazione – che prevede la presenza di 400 espositori e un programma di circa 100 eventi e che resta aperta a tutti, operatori del settore e non – i Klimahouse Tours. visite guidate a edifici virtuosi di architetture locali che hanno fatto del legno e del basso impatto ambientale i propri punti di forza.

Vittorio Ferla