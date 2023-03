Kombi pega fogo e mobiliza bombeiros no Centro de Santos; VÍDEO

Incêndio aconteceu na manhã desta quarta-feira (29). Ninguém ficou ferido. Kombi pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros no litoral de SP; VÍDEO

Uma kombi pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (29) e mobilizou o Corpo de Bombeiros em Santos, no litoral de São Paulo. O motorista do veículo saiu antes das chamas se espalharem. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, o incêndio teve início por volta das 12h, na avenida João Pessoa, entre a Avenida Conselheiro Nébias e a Rua dos Estivadores.

O fogo foi controlado e extinto pelos bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio serão investigadas.

