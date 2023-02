Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (2). Ninguém ficou ferido. Uma Kombi pegou fogo na noite desta quinta-feira (2) em um posto de combustível na rua Antônio da Fonseca, no bairro Cidade Nova, em Italva, no Noroeste Fluminense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado por um caminhão-pipa.

Ninguém ficou ferido.

valipomponi