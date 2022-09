kosher,-gli-ebrei-quale-pesce-mangiano?

Secondo la Torah (Vayikra 11:9), i pesci kosher sono considerati quelli che hanno squame e pinne. Ma non tutti i pesci che hanno squame possono essere kosher.

Le squame incorporate nella pelle o non visibili agli occhi non sono accettabili. Inoltre, se le squame non possono essere rimosse facilmente a mano o con un coltello senza lacerare la pelle a pezzi, non sono considerate kosher.

E anche se gli scienziati hanno definizioni diverse sulle squame, alla Torah interessano solo le squame che puoi rimuovere con facilità.

Ecco un elenco di pesci che hanno squame ma non sono considerati kosher:

Storione: Anche se gli storioni che producono il caviale più famoso hanno delle squame, queste squame sono “ganoidi” e non possono essere rimosse senza lacerare la pelle.

Bottatrice: Questa specie ha squame cicloidi, che sono quasi sempre considerate kosher. Tuttavia, con questo particolare pesce, sono incorporati nella pelle e quindi non sono kosher.

Lancia di sabbia: Questo pesce ha tecnicamente delle squame, ma sono minuscole e non visibili ad occhio nudo, quindi non è kosher.

Come puoi vedere, anche se alla fine ci sono regole rigide sul pesce kosher, il modo migliore per saperlo con certezza è comprare pesce dai negozi controllati da Rabbinic.

Tuttavia, se per qualche motivo devi acquistare pesce da altri negozi, ecco un elenco completo di pesce kosher e non kosher, almeno quelli solitamente sugli scaffali dei nostri negozi.

Nome del pesce Kosher / Non Kosher (X)

Aringhe x

Tilapia x

Scultori x

Pesce bianco x

Beluga

Sevruga,

Osetra

Storione Kaluga

Giacca di pelle

Rana pescatrice

Salmone atlantico e salmone del Pacifico x

Baccalà x

Pesce delfino x

pesce capra x

pesce ebreo x

Pesce spada

Pesce balestra e firefish

Cefalo

Tonno x

Puffer

pesce palla

pesce palla

piccione di mare

Il caviale kosher

Quindi abbiamo stabilito che il caviale russo tradizionale della famiglia degli storioni non è kosher. Anche lo storione Beluga non è kosher.

Quindi, quali caviali sul mercato sono disponibili per gli ebrei? Probabilmente penseresti che le uova di ogni pesce kosher siano abbastanza buone. Purtroppo non è così. Perché sia ​​così è ancora sconosciuto, ma il motivo più probabile è che solo le uova di alcuni pesci kosher assomigliano di più al caviale tradizionale, sia nel gusto che nella consistenza. Ecco l’elenco dei tipi più famosi di caviale kosher che la maggior parte dei produttori offrirà.

Caviale di coregone dorato e nero

Le uova di coregone nero provengono dalla famiglia dei salmoni. Questo pesce produce piccole uova gialle croccanti che diventano scure dopo la lavorazione. Ha un sapore leggermente piccante con un sapore un po’ dolce. Il prezzo è alla portata di chiunque e questo tipo di uova è un ottimo sostituto del caviale. Viene anche usato come guarnizione di molti piatti e, poiché è tra le versioni più economiche, può essere incluso in una dieta sana quotidiana.

Anche il caviale di coregone dorato proviene dalla famiglia dei salmoni, ma le uova di questo pesce rimangono dorate dopo la lavorazione. È anche abbastanza conveniente ed eccellente per il consumo quotidiano o per le attività di ristorazione.

Caviale Bottarga

Questo caviale è fatto con pesce cefalo, e proviene dalla regione mediterranea. La bottarga deriva da una parola italiana che significa uova di pesce salate e stagionate. Viene spesso chiamato “caviale dei poveri”, ma non c’è niente di povero. Viene essiccato al sole e poi pressato in una forma simile a una salsiccia. E si può intuire che è ottimo per primi piatti o frittate. In commercio c’è anche la bottarga di bottarga di tonno.

Salmone dell’Alaska e caviale Bowfin Kosher

Probabilmente il più popolare sono le uova di salmone dell’Alaska. Ha un ottimo sapore ed è composto da bacche d’arancia grandi e sode che una volta mangiate si sbriciolano e esplodono in un sapore di mare. Di solito viene servito sul sushi, ma è ottimo se consumato come il caviale tradizionale. Bowfin Caviar è una rarità perché è disponibile in un colore nero naturale come le uova di storione. Proviene dalle acque meridionali della Louisiana e attualmente l’unico produttore autorizzato a produrlo è Black Diamond Caviar. Ha un sapore terroso e piccante.

La domanda di caviale kosher è in aumento: dovremmo aspettarci più prodotti?

Come puoi vedere, c’è un sacco di pesce kosher ma non così tanti prodotti a base di caviale disponibili. Il motivo principale è probabilmente la difficoltà di raccogliere o meno un gusto così buono. Ma con l’aumento della domanda, chissà. Forse qualche azienda troverà un nuovo tipo di uova di pesce kosher che hanno un bell’aspetto e un buon sapore, mentre l’estrazione e la lavorazione sono semplici.