Kosova synon fitore në Tel Aviv

Kundërshtari i parë i Kosovës në kualifikimet “Euro 24” do të jetë Izraeli, përballjen me të cilin do ta zhvillojë në Tel Aviv.

Ndeshja në mes dy grupeve pritet të nisë nga ora 18:00.

Selektori i Kosovës, Alain Giresse ka thënë se Kosova është përgatitur dhe se njëherit, synon që ndeshjen ta përmbyll me një fitore.

Përfaqësuesja e Kosovës të premten ka udhëtuar për në Izrael gjersa pasdite ka zhvilluar stërvitje në stadiumin ku luhet ndeshja.

