Kourtney Kardashian, su la gamba giù Instagram: la FOTO è da infarto

La bellissima Kourtney Kardashian seduce i suoi tanti followers, i quali capitolano alla vista di cotanta bellezza. Una visione pazzesca.

Kourtney Kardashian è la vera capostipite della dinastia delle influencer. Tutto il mondo pensa anzitutto a Kim, quando sente ascoltare questo cognome. Ma in realtà è Kourtney ad essere più grande. Lei ha quasi 42 anni, mentre la più celebre Kim ne compirà 40 nel prossimo mese di ottobre. Seguono poi i fratelli Khloé e Robert Jr. Riguardo a Kourtney Kardashian sappiamo anzitutto che lei è bellissima, e che, al pari della sorella, è diventata da anni una star dei social.

Attualmente conta la bellezza di 113 milioni di followers, praticamente quasi due volte la popolazione dell’Italia. La donna ha avuto tre figli in passato, ciò nonostante il suo fisico non ne ha affatto risentito, come è possibile constatare ammirando il suo profilo personale Instagram. Di recente Kim si è fatta vedere con indosso degli abiti succinti che ne mettono in risalto le forme.

Kourtney Kardashian, lei e l’ex marito stanno con dei giovanissimi ora

Il risultato è di quelli da fare sciogliere il ghiaccio. Lei è avvenente e tremendamente bella, ed i suoi followers possono ammirarne in particolare le gambe magnifiche. Lei è maestosa come fosse un fenicottero, sontuosa come una cicogna e fiera come un cigno. Oltre che sui social, Kim è una star anche dei reality, avendo preso parte a ‘Keeping Up with the Kardashian’, in cui si narra delle sue vicissitudini sentimentali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

In particolare, in una delle ultime stagioni è andata in scena la rottura con Scott Disick, l’uomo al quale ha dato i suoi tre figli e che si è messo con una 20enne. Successivamente la maggiore delle sorelle Kardashian si è fidanzata a sua volta con Younes Bendjima, un modello di 25 anni originario della Tunisia. Cose che succedono soltanto in quella famiglia dal potere mediatico sconfinato.

