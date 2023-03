Mungesa e vizitës nga kreu i PDK-së në familjen Jashari, gjatë datave pesë, gjashtë dhe shtatë mars, kishte ngjallur debat në media dhe rrjete sociale.

Por, Krasniqi ka sqaruar se nuk ka pasur ndonjë arsye për mosvizitën e tij. Ai tha se familjen Jashari, PDK nuk e ka vizituar as para një viti e as në vitet e tjera.

Ai është shprehur se nuk është në traditën e kësaj partie ta vizitojnë familjen e Jasharëve.

“Kemi shkuar sikur që shkojmë çdoherë, ne nuk shkojmë në Kullë, s’kemi shkuar as këtë vit, as të kaluarin as para pesë viteve. Shkojmë të japim respektin te varri i Adem Jashari, Shaban Jashari, Hamëz Jasharit dhe 59 në total, njerëzve që janë heronj më të denjë të shtetësisë së Kosovës. Tendenca me interpretu pastaj pse ke qenë atje e jo atje, është diçka për mendimin tim e pavlerë, me thënë të drejtën nuk e paskam menduar, sepse nuk e kemi pjesë të traditës”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se raportet me familjen Jashari janë të korrektësisë më të madhe, të respektit maksimal kombëtar e politik partiak.

The post Krasniqi sqaron pse nuk e ka vizituar Kullën e Jasharëve pas homazheve në Prekaz appeared first on Dukagjini.

