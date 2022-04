Kristen Stewart : comment elle s’est métamorphosée entre Twilight et son rôle de Lady Di

La diffusion de la saga de Stephenie Meyer continue sur W9 avec, ce lundi 18 avril, Twilight, chapitre 2 : Tentation qui sera diffusé à partir de 21h05. Après avoir fait un petit retour sur l’incroyable transformation de Robert Pattinson entre son rôle d’Edward Cullen et celui, bien plus récent, de Bruce Wayne dans The Batman, on se penche sur celle qui lui a donné la réplique dans tous les films : Kristen Stewart, qui a incarné Bella Swan. Cependant si c’est en 2008 que l’actrice américaine s’est fait connaître dans un blockbuster connu dans le monde entier, la carrière d’actrice de Kristen Stewart avait commencé bien avant cela. Avec un petit sourire espiègle et des cheveux déjà courts, c’est en 2002 que KStew a fait son premier tapis rouge pour le film Panic Room dans lequel elle donne la réplique à Jodie Foster à seulement 12 ans.

Un an plus tard, c’est face à Sharon Stone qu’elle se retrouve dans La gorge du diable. Elle enchaîne ensuite les films en ayant quelques rôles principaux, mais c’est évidemment en 2008 et grâce à son rôle dans Twilight que la popularité de Kristen Stewart explose. A l’époque, la jeune femme désormais fiancée à sa partenaire Dylan Meyer se retrouve projetée sur le devant de la scène et suivie partout par les paparazzis. Loin d’être fan de toute cette attention, elle adopte un style décontracté qui colle à son personnage d’adolescente dans Twilight – elle sort d’ailleurs avec sa co-star Robert Pattison à l’écran comme dans la vie.

Des coupes de cheveux aussi flexibles que ses rôles

Avec l’arrivée du film The Runaways, Kristen Stewart met un pied dans le milieu queer en interprétant la chanteuse Joan Jett avec son style rock’n’roll et ses cheveux très courts. Les touches plus rock se font ensuite de plus en plus fréquentes dans ses looks mais ce qui change le plus reste ses cheveux, tantôt bruns longs ou blonds très courts. Côté cinéma, la diversité est également au rendez-vous avec Camp X-Ray dans lequel elle joue une militaire, Sils Maria dans lequel elle incarne l’assistante d’une comédienne jouée par Juliette Binoche, Charlie’s Angels qui lui donne un rôle d’espionne bisexuelle, ou encore la comédie romantique lesbienne Ma belle-famille, Noël et moi (Happiest Season). Mais un des plus grands changements physiques a lieu en 2021, lorsqu’elle incarne la princesse Diana dans Spencer. Cheveux blonds, brushing impeccable et gestuelle qui imite parfaitement celle de Lady Di, grâce à ce rôle et à tous ceux avant lui, Kristen Stewart a prouvé une fois encore l’étendue de son talent.

