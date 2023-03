Kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademit, i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orëve, ka njoftuar Prokuroria Themelore e Prishtinës të mërkurën.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, kreu i FFK-së dyshohet se ka kryer veprat penale “keqpërdorimi i besimit” dhe “shmangie nga tatimi”. Ka lidhje me institucionin që ai drejton.

Prokuroria tutje ka thënë se është në koordinim me Policinë duke ndërmarrë veprime hetimore lidhur me këtë çështje.

“I njëjti me urdhër të Prokurorit të Shtetit është dërguar në mbajtje në kohëzgjatje prej 48 orësh, derisa në koordinim me Policinë janë duke u ndërmarrë veprime hetimore lidhur me këtë çështje penale”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

Policia të martën i kishte lënë ftesë kreut të FFK-së që të mërkurën të paraqitej në stacion policor për intervistim. Ndërsa pas intervistimit, ai është ndaluar për 48 orë.

Gjatë ditës së djeshme u intervistua edhe një zyrtar tjetër i FFK-së, më saktësisht drejtori i financave në Federatën e Futbollit të Kosovës, Agim Gashi.

The post Kryetari i FFK-së ndalohet për 48 orë nga Prokuroria appeared first on Dukagjini.

The post Kryetari i FFK-së ndalohet për 48 orë nga Prokuroria appeared first on Dukagjini.

Ufficio Stampa