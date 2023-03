Kurti: Kosova renditet e para në rajon në Indeksin e Demokracisë Zgjedhore 2023

Shteti i Kosovës, ka lëvizur për tri pozita më lartë në Indeksin e Demokracisë Zgjedhore të vitit 2023.

Për këtë ka shkruar edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i cili tha Kosova renditet e para në rajon sa i përket demokracisë zgjedhore, teksa shtoi se është bërë shumë punë për arritjen e këtij rezultati.

“Më shumë vërtetim i progresit tonë demokratik: Kosova ka përmirësuar 3 vende dhe renditet e para në ËB6 në Indeksin e Demokracisë Zgjedhore 2023 të @vdeminstitute. Është bërë shumë punë për të arritur këtë rezultat dhe ka shumë për të bërë. Ditë më të mira—më demokratike—ka ende për të ardhur”, ka shkruar ai.

More validation of our democratic progress: Kosova has improved 3 places and ranks 1st in the WB6 in @vdeminstitute‘s 2023 Electoral Democracy Index. Much work has been done to achieve this result, and there is much more to do. Even better—more democratic—days are still to come.

