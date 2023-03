Kurti: Që nga kjo javë, çdo qytet dhe fshat i Kosovës kanë qasje në internet, duke na vendosur në 8 vendet më të mira në Evropë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se Kosova është radhitur e teta (8) në Evropë për qasje me të mirë në internet.

Më tej kryeministri ka specifikuar rëndësin e internetit që ka për arsimin dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë.

“Që nga kjo javë, çdo qytet dhe fshat i Kosovës kanë qasje në internet, duke na vendosur në 8 vendet më të mira në Evropë”, ka shkruar Kurti në Twitter.

“Interneti është shtylla kurrizore e qëllimeve tona arsimore, komunikuese dhe ekonomike. Pika kryesore e kësaj jave është një fitore për mundësi të barabarta dhe përfshirje sociale”, ka përfunduar Kurti.

As of this week, every Kosova city, town & village has Internet access, placing us among the top 8 countries in Europe. Internet is the backbone of our Govt’s educational, communication & economic goals. This week’s milestone is a victory for equal opportunity & social inclusion. pic.twitter.com/WYwORGhc66

— Albin Kurti (@albinkurti) March 25, 2023