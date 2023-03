Kurti takohet me Escobar të premten

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti do të pres në takim Zëvendësndihmës Sekretarin për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Gabriel Escobar.

Takimi pritet të mbahet në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, me fillim nga ora 11:00.

Para takimit me Kurtin, Escobar do të takohet me Kryeparlamentarin Konjufca në po të njëjtën ditë.

Ndërkaq, të enjten Esobar u takua me përfaqësuesit e opozitës në Kosovë.

Ndryshe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiq, do të takohen më 18 mars në Ohër, për të diskutuar rreth planit të zbatimit të marrëveshjes së propozuar nga Bashkimi Evropian. Pjesë e takimit do të jetë edhe Escobar.

