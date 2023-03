“Kutia e Pandorës më shkoi dëm”, habit Luizi: E parashikova Zarfin e zi, ishte plani im

Pas zarfit të zi, i cili dënoi Armaldon, Kristin dhe Luizin, duke i dërguar ata në nominim, Luizi u shpreh se ai e kishte planifikuar një gjë të tillë.

Ai u shpreh se duke qenë se Kutia e Pandorës i shkoi dëm, mendoi të shkelte rregullat duke përfshirë Armaldon dhe Kristin.

Luizi: E kisha organizuar enkas këtë gjë.

Armaldo: Inatet e vjetra, besoj se i bëri me Kutinë e Pandorës.

Luiz: Siç ma bëre, ta bëra.

Armaldo: Kjo është “thikë pas shpine”. E gjithë situata që kam kaluar me Luizin, është parë se kush ka patur të drejtë apo jo. Besoj se Kristi dhe Luizi e kanë organizuar bashkë këtë gjë. Kristi doli i lumtur nga banjo.

Luiz: Kur shkova aty me Oltën , i thash duke qenë se është perdja mbyllur, po iki në tualet. Unë e shfrytëzova mundësinë për tu futur, kur Kristi ishte në banjë. Pastaj erdhi Armaldo. Kur erdhi Armaldo, thash futu brenda dhe mbylla derën. Se çfarë kam me Armaldon e kam thënë dhe nuk e harroj. Kam vendos me bërë drejtësi sipas mënyrës sime. Meqenëse e kam të drejtën ta bëj. Unë Kutinë e Pandorës e provaova, por më shkoi dëm dhe thash ta provoj edhe njëherë.

Olta: Çun i mirë Luizi. Me zemër të madhe.

Qetsori: Kristi rrezikon më shumë, sjellja e tij ka qenë e rëndë.

Kristi: Pse ishte e rëndë?

Qetsori: Unë i thash Luizit që këtë javë nuk e ngacmoj fare, sepse kishte bërë një lojë të llogaritur.

Kristi: Vura veten në nominim. Ku është llogaria?

Elvis: Respektoj lojën e gjithkujt. Është publiku ai që vendos.

Olta: Pse nuk ma bëre mua?

Luiz: Ti mendon se nuk kam gjë për ty? E kam me këta të dy njëherë, pastaj do merrem me ty.

Kiara: Unë nuk i kam qejf fare këto gjëra. Nuk më pëlqejën disa lojëra të Luizit. Nuk e kontrolloj dot në disa gjëra.

