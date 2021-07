l videoclip de “La solita canzone”, il terzo singolo del cantautore romano Coronetta, disponibile da oggi alle ore 14 su Youtube

Il video del terzo singolo del giovane cantautore romano

Roma, 17 luglio 2021 – È disponibile da oggi su Youtube, a partire dalle ore 14, il video de “La solita canzone“, terzo singolo di Coronetta uscito negli store digitali lo scorso 10 luglio per Edizioni LSD, e distribuito da Artist First. Dopo la buona accoglienza riservata a “Giorgia 19” e “Coatto classico”, il giovane cantautore – romano, classe 91 – si è cimentato in un brano che parla di amicizia, quella tra quattro ragazzi che crescono insieme, attraversando e condividendo le diverse fasi della vita, compresi i momenti bui e gli attimi di gioia: come spesso accade, ciascuno prenderà la sua strada e il protagonista si ritroverà, nostalgicamente, a ricordare la spensieratezza di quegli eventi trascorsi tra qualche bevuta di troppo e l’incoscienza della beata gioventù. Il video è diretto da Federica Di Pasquale e interpretato dagli attori Leonardo Bocci, Giuseppe Amelio e Simone Miucci.

Dice Coronetta del video de “La solita canzone”:

«Rappresenta l’emblema dell’amicizia che non si perde mai, anche di fronte all’inesorabile scorrere del tempo. Tra metafore e quotidianità, quattro ragazzi diventati uomini provano a custodire nei loro ricordi uno dei valori fondamentali della vita.»