l’11-settembre-raccontato-dai-supereroi-dei-fumetti

Nel ventesimo anniversario dell’11 settembre, la Marvel Comics ha ricordato gli eventi di quel giorno con una storia breve inserita in diversi albi appena usciti negli Stati Uniti (Amazing Spider-Man 73, Daredevil 34, Excalibur 23, Ka-Zar: Lord Of The Savage Land 1 e X-Force 23).

Spider-Man e Capitan America si incontrano, commossi, dinanzi al memoriale delle Torri Gemelle, mentre risuonano i cinque rintocchi ripetuti per quattro volte della Bell of Hope, la campana della speranza. Una storia disegnata dallo stesso John Romita Jr. che, nel dicembre 2001, illustrò il celebre numero di Amazing Spider-Man dedicato all’11 settembre.

Così gli eventi del mondo reale tornano a fare capolino nel mondo dei supereroi. Un mondo in cui, normalmente, le tragedie non hanno conseguenze. In cui interi palazzi vengono abbattuti negli scontri tra eroi e cattivi, e le città sono invase da alieni, conquistate o trasportate in altre dimensioni. Ma nell’arco di pochi giorni tutto è risolto, tutto (o quasi) è dimenticato. Non ci sono traumi o cicatrici per la popolazione fittizia di queste metropoli senza memoria.

La straordinaria resilienza dei mondi a fumetti non è un indice del potere salvifico dei supereroi, quanto piuttosto della loro impotenza. Con tutti i loro straordinari poteri, gli Avengers, la Justice League, gli X-Men e i Fantastici Quattro vivono in un mondo plastico e immutabile, dove niente peggiora o migliora davvero. A nulla servono le invenzioni mirabolanti, le astronavi e i portali del teletrasporto: le strade di New York o di Metropolis saranno sempre ingombre di banalissime automobili a benzina, e non di futuribili hovecraft a emissioni zero.

E gli attentati alle Torri Gemelle, incursione del mondo reale nello skyline newyorkese ritratto in vignette e copertine, non possono essere evitati: solo ricordati, commemorati, raccontati.

La bolla incantata di Marvel e Dc Comics rispecchia quella degli Stati Uniti. Una super-potenza continentale, giovane, dove i problemi del resto del mondo sono cosa lontana e interesse di pochi, non della gente comune. Una nazione mai invasa e intoccabile, con la remota (in senso temporale e geografico) eccezione di Pearl Harbour. Tutto vero, almeno sino a 20 anni fa. Sino all’11 settembre 2001.

All’epoca, il più grande evento traumatico degli Stati Uniti moderni infranse l’illusione di isolamento con tanta forza da perforare anche la bolla dei comic book. Nemmeno i supereroi (e i loro editori) poterono ignorare interamente il crollo delle Torri Gemelle.

Per la Dc Comics, i cui Batman, Superman, Flash vivono nelle fittizie città di Gotham City, Metropolis, Central City, la decisione dell’approccio da seguire fu facile: stendere un velo di rispettoso silenzio nelle storie regolari e seguire l’esempio delle etichette Dark Horse, Image Comics e Chaos Comics!, che avevano unito le forze per pubblicare il volume antologico 9-11: Artists respond, ricco di storie brevi e tavole commemorative firmate da grandi fumettisti americani. Poco dopo, la Dc Comics pubblicò il Volume 2. Anche in questo caso si trattava di un’antologia firmata da nomi noti del mondo dei comics (tra cui Stan Lee), i cui proventi furono in gran parte destinati in beneficienza.

Superman figura sulla bellissima copertina illustrata da Alex Ross: di schiena, guarda gli eroi dell’11 settembre (pompieri, poliziotti, medici, forze dell’ordine) e mormora un meravigliato “wow”. Sfogliando il volume si può però notare come i supereroi siano presenze marginali e secondarie. In quasi 220 pagine, scorgiamo di nuovo Superman in un’occasione quando, dalle pagine di un fumetto nel fumetto, riconosce la sua impossibilità di uscire dalle vignette per cambiare il mondo reale. In un’altra breve storia, la strega Raven usa i suoi poteri empatici per consolare un ragazzo rimasto orfano dopo gli attentati. Anche John Constantine (Hellblazer) e Morte degli Eterni di Neil Gaiman fanno una breve apparizione.

Per la Marvel, il cui universo di supereroi era saldamente ancorato alla città di New York, un distacco totale dall’evento era impensabile. L’amichevole Uomo Ragno di quartiere, Spider-Man, fu scelto come portavoce della linea editoriale. Sul numero 36 della testata regolare Amazing Spider-Man, pubblicato nel dicembre 2001 con una copertina nera, fu pubblicata la storia Stand Tall (ribattezzata in Italia 11 Settembre 2001). Qui uno sconvolto Uomo Ragno entra a ground zero poco dopo l’incidente, e aiuta le forze dell’ordine a salvare quanti più superstiti possibile. Tra le macerie si muovono Ciclope degli X-Men, Thor, Capitan America, Daredevil, Wolverine, che usano i loro poteri al fianco di un ben più nutrito numero di pompieri, poliziotti, infermieri.

Le tavole si concentrano su di loro e sui civili, persone comuni che si danno da fare e mettono a rischio la propria incolumità per salvare gli altri. C’è il tempo per momenti più intimi, per mostrare un bambino che riconosce il proprio padre tra le vittime, una donna che chiede “perché?”, un Capitan America senza parole, sofferente ma non piegato dinanzi alla distruzione.

Ci sono anche i cattivi: Magneto, il Dottor Octopus, giunti non per approfittare della situazione ma, anche loro, per aiutare. C’è il Dottor Destino che, nientemeno, versa delle lacrime per le vittime. Non importa che non sia in linea con il personaggio (che ne ha combinate di ben peggiori senza batter ciglio), perché il messaggio è chiaro: se i supereroi sono fittizi, lo stesso vale per i villain. I veri malvagi, quelli che possono cambiare il mondo, sono da cercare nel mondo reale.

E c’è un messaggio politico, in cui si affianca (letteralmente) l’estremismo islamico alla bigotteria dei predicatori americani, per rigettare entrambi. È, a conti fatti, una storia difficile ma ben scritta, che invia un enfatico messaggio di speranza e coesione allineato con i valori dei supereroi e con la retorica statunitense post-9/11.

Nei comic book americani, il racconto dell’11 settembre non poteva che assumere questa forma catartica e celebrativa, l’unica accettabile, l’unica editorialmente valida. Assolto il proprio dovere, i supereroi tornarono a vivere nella loro bolla felice fatta di avventure senza conseguenze, dove i morti tornano in vita e le città distrutte sono ricostruite in pochi giorni.

Ma negli ultimi 20 anni, a guardar bene, forse qualcosa è cambiato. Anche se la politica non è mai stata assente dai fumetti di supereroi, serie come l’All-New Capitan America di Rick Remender, dove il supereroe nero Falcon eredita lo scudo stellato di Capitan America e si schiera apertamente contro i nuovi nazionalisti bianchi e contro chi vorrebbe tenere fuori gli immigrati a ogni costo, non sarebbero forse state possibili (o necessarie) nell’America pre-9/11. E anche al cinema il trauma dello “snap” di Thanos, raccontato in Avengers: Endgame, sarebbe stato trattato in modo diverso.

Perché i supereroi e il loro mondo saranno anche immutabili, ma non gli autori che scrivono le loro storie, né il pubblico che le legge.

The post L’11 settembre raccontato dai supereroi dei fumetti appeared first on Wired.