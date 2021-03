L’8 MARZO A TU PER TU CON MADAME VRAIMAGE

Madame Vraimage è il nome d’arte dell’attrice comica Veronica Maria Genovese. Oggi noi della redazione di City Roma le abbiamo “strappato” un’esclusiva.

Marzo innanzitutto è iniziato alla grande con il format che la vede co-conduttrice radiofonica insieme al vocalist e attore Lele Sarallo, l’imitatore toscano Francesco Cellini e lo YouTuber Antoine in “Sarallo Famosi”, programma di RADIO ROMA FM 104.0 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 e visibile anche in tv sul canale 115 del digitale terrestre.

Veronica ci ha raccontato di questa nuova avventura radiofonica e dei suoi progetti.

Salve Madame Vraimage. Per prima cosa ci sveli una curiosità: come nasce questo nome?

Ispirata dal mio nome Veronica Maria Genovese, cercavo una crasi creativa che riuscisse a spiegare anche il mio mood di vita sempre molto da “signora”, come amano dire i miei amici ed essere una “portatrice sana” di ironiche verità (vrai= vero, in francese).

Insieme al mese di marzo è cominciata anche una nuova avventura per te. Prima di parlarne facciamo un passo indietro; siamo sicuri che non sei stata ferma neppure in questo periodo di lockdown. A cosa ti sei dedicata nell’ultimo anno?

(ahahah) a parte imparare a fare pizza e pane? Guarda è stato un periodo tanto frustrante quanto istruttivo, che mi ha permesso di discernere e mettere a fuoco i miei obiettivi! Come ogni lavoratore dello spettacolo ho sofferto particolarmente le restrizioni dei vari DPCM, ma ho cercato di fare tesoro di questo periodo di inattività, per scrivere e dare vita ai miei testi, e fare luce sulle idee che avevo in archivio.

Pensa che nel primo periodo di lockdown sono stata anche ricoverata in ospedale per sospetto covid…E sono riuscita dal reparto stesso a girare due video in isolamento! Mi sono detta: “o do sfogo alla cretività o me ricoverano pure a psichiatria!”. E anche in questa occasione, come spesso mi accade del resto, l’ironia mi ha “salvata”.

Veniamo all’approdo a Radio Roma. Emozionata o solo felice ed entusiasta per questa grande novità?

Credo un po’ tutto! Sono euforica, fare radio è favoloso! Novità che devo al mitico Lele Sarallo che mi ha voluta al suo fianco in questa avventura! Ci siamo conosciuti tramite un’amica in comune, l’attrice Carlotta Galmarini e ci siamo stimati e sostenuti da subito! Lui come ha avuto la proposta da Radio Roma mi ha coinvolta nella squadra e sono entusiasta di farne parte #sarallofamosi DAJE!

Aspettative per il nuovo lavoro da speaker radiofonico?

Divertirmi, da brava giullare quale sono da sempre e incontrare persone che arricchiscano e nutrano d’arte e bellezza la mia vita lavorativa.

Sappiamo che la tua vena artistica ha profonde radici nel teatro, come influisce questo, nel lavoro di speaker radiofonico?

Il teatro influisce nel fare la speaker come in TUTTO quello che faccio e sono nella vita. Averlo studiato e praticato dall’età di 14 anni, mi ha resa ciò che vedete e ascoltate. Con una voglia incontenibile di emozionarmi, emozionando!

Per seguire la tua passione per la recitazione, hai dovuto fare molti sacrifici finora? Ne è valsa la pena?

Boh! Ne è valsa e ne varrà sempre la pena, probabilmente, dal momento che è l’unico lavoro che farei con il massimo brio nel cuore! I sacrifici non mi affaticano se ben finalizzati, un mio difetto a volte è essere troppo dispersiva e non canalizzare le migliori energie nei progetti per cui ne vale… LA GIOIA! Fondamentalmente devo imparare a discernere le priorità (mio padre ringrazia), perseguendo con costanza, ciò che desidero!

Ripensando alle tue esperienze lavorative trascorse, qual è la cosa più bella che ti viene in mente? Cosa invece pensi di aver donato a chi ti ha vista calcare le tavole del palcoscenico?

Ammazza che domandone!! Se hai qualche giorno te rispondo! Allora di getto ti direi l’aver vinto il premio della giuria all’AristonComicSelfie2017 e tutta l’esperienza a Sanremo che ho vissuto anche l’anno seguente nello show di Paolo Ruffini. Densa e arricchente, super stimolante e divertente!

Poi il magico mondo del set e l’emozione di vedermi sul grande schermo grazie al battesimo cinematografico della superlativa “Regissa” Michela Andreozzi, in Brave Ragazze.

La seconda domanda mi imbarazza non me posso fa i complimenti da sola, non so se sono capace a rispondere! Dunque ci provo con le parole di una coach che ho nel cuore, Gisella Burinato, che durante delle prove di una scena al C.I.A.P.A. (Centro Intensivo Allenamento Attori) mi disse: “Sei un’attrice che OSA, coraggiosa e generosa”. Queste parole mi cullano sempre nei momenti difficili e soprattutto quando la precarietà del presente non ti lascia sperare un roseo futuro di questo mestiere. Ma io lo amo, so romantica… e quindi ce spero lo stesso!

Hai altri progetti in corso o in cantiere?

Qualche posa girata per il film di H.S.Paragnani Io e Angela che si spera esca presto al cinema e in cantiere invece, scrivere testi per Madame Vraimage da portare in teatro (‘sto mondo ormai se fonda solo su speranze praticamente!).

Veronica… sei felice?

Work in progress…