La Babbaiola, più buona della torta di limone classica. Ecco la vera ricetta Napoletana

La Babbaiola, la ricetta tipica napoletana: crema super morbida e profumata. Il dolce dell’estate irresistbile

Ingredienti della babbaiola

Per la frolla

420 gr di farina 00

150 gr di burro

150 gr di zucchero

3 uova intere

buccia grattugiata di un limone

1 bustina di vanillina

Per la crema

350 gr di latte

50 gr di panna

30 gr di amido di mais

1 uovo intero

2 tuorli

buccia di 1 limone

30 gr di succo di limone

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

150 gr di zucchero

20 gr di burro

200 gr di ricotta

80 gr di zucchero

1 uovo intero

burro quanto basta per la tortiera

Procedimento

Partiamo dalla frolla. Quindi in una bowl inseriamo tutti gli ingredienti e formiamo un composto omogeneo e sodo. Come ogni pasta frolla che si rispetti la teniamo circa un’ora nel frigo per farla compattare.

Mentre è nel frigo a riposare prepariamo la crema: mettiamo un pentolino sul fuoco. Aggiungiamo il latte, la panna, la vanillina e la buccia di limone ( poca, altrimenti sarà troppo limonata). Potreste sostituire con una bacca di vaniglia il limone. Avremo meno spinta, nel gusto della babbaiola, ma risulterà più dolce.

Procediamo quindi come una normale crema. e in un’altra ciotola in una ciotola versiamo e poi amalgamiamo l’amido di mais, un pizzico di sale, lo zucchero, i tuorli e l’uovo, ottenendo un risultato spumoso.

Fatto questo aggiungiamo il latte caldo che intanto sobbollirà ( e non bollirà) nel pentolino. Rimettiamo tutto sul fuoco ( il procedimento è simile a quello della crema di Igino Massari) e portiamo a temperatura a fiamma moderata. La crema dovrà risultare densa e morbida.

Quindi un’altra ciotola aggiungiamo il burro e il succo di limone. Dopo aver mescolato, la si ricopre con una pellicola e la si lascia raffreddare. Nel frattempo si può cospargere di burro una tortiera media, sulla quale va poi stesa la frolla di uno spessore di 3 o 4 millimetri.

Lo zucchero, la ricotta e l’uovo rimasti vanno mischiati e poi incorporati alla crema fredda, la quale va versata e livellata sulla frolla. A questo punto, il resto della frolla può essere utilizzato per creare le strisce che ricoprono la babbaiola formando una griglia. È possibile anche spennellare queste ultime con un uovo.

