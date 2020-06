La bella Angelica Preziosi tra lockdown e nuova ripartenza

Come hai trascorso questo periodo di quarantena ? Devo dire nonostante tutto bene, ne ho approfittato nel riscoprire il mio hobby la pittura e mi sono dedicata ad essa mi è servito molto per passare il tempo e dare vita alla creatività, mi piacerebbe poter esporre in una mostra più in là magari chissà

Sei molto giovane ma ha già vissuto diverse esperienze lavorative . Hai sfilato per importanti maison di moda come modella , hai preso parte a dei film e poi sei diventata una Pupa .Quale ruolo senti più tuo? Ma non saprei penso che siamo l’insieme del nostro vissuto e in continua evoluzione mi piacerebbe continuare e lavorare nel mondo dell’intrattenimento televisivo, per me nuovo.

Forse non tutti sanno che nel tuo passato c’è stato anche un periodo legato al mondo dei piccoli e al volontariato.Che emozioni hai vissuto? È stato fondamentale, mi ha dato tanta consapevolezza è un periodo a cui sono molto legata , la sintonia con i bambini e gli adolescenti, i bambini sono il futuro di domani e dobbiamo tutelarli sempre.

Un ragazzo ha detto di te che sei speciale ed autentica mi riferisco al “ Conte” il tuo secchione durante l’ultima edizione del programma “ La Pupa è il Secchione e viceversa “. Che cosa hai provato o provi per Raffaele ? È stato un sostegno durante il reality è mio amico e non potevo chiedere un secchione migliore di lui è veramente una bella persona!

5)Durante il programma hai stretto amicizie importanti ? Con Mazzoni ovviamente ci sono tanti aneddoti all’interno del reality ha ritrovato un bracciale cui tenevo molto e non è da tutti poteva dire mi dispiace invece a telecamere spente ha cercato ovunque e con sorpresa lo ha ritrovato, era nei dintorni della piscina e la villa era veramente grande. Stella anche con lei fuori dal reality abbiamo legato tanto è una donna di carattere .

6) Che esperienza è stata lavorare con Paolo Ruffini? Costruttiva! è stato un periodo che ricorderò. Si vede che è un attore comico cabarettista e sa fare il suo lavoro secondo me è stato molto bravo a condurre il programma.

7)Quali sono i progetti futuri di Angelica ? Appena possibile visto il duro momento riprendere con il lavoro andare ospite da Barbara d’Urso che è sempre molto emozionante come ricordo livenonèladurso, riprendere gli shooting ci sono vari progetti bisogna capire come si evolverà il tutto e in che tempi.

8) Per chi batte ora il tuo cuore .Sei innamorata ? Si sono innamorata, mi batte il cuore e mai avrei pensato, è stato inaspettato, ma è una sensazione bellissima per me Matteo è la mia famiglia il mio cuore e mi ritengo molto fortunata trovare l’amore non è una cosa scontata affatto

9) Con chi ti piacerebbe lavorare in tv ? Mi piacerebbe lavorare con Fabio Fazio a che tempo che fa al posto di Filippa, scherzi a parte, non lo so penso giorno dopo giorno vedrò come si evolverà il tutto

10) Un sogno nel cassetto di Angelica ? Il mio sogno nel cassetto non saprei scegliere c’è ne sono tanti sicuramente avere una mia famiglia solida e felice con sani valori, lavorare come presentatrice nel mondo televisivo, poter fare un viaggio in macchina coast to coast in America sarebbe fantastico!

