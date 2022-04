la-“bianco-pascoli”-brilla-ai-giochi-sportivi-studenteschi

Gli studenti macinano vittorie, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia

FASANO – Dopo due anni di forzata sosta causa COVID, l’attività sportiva scolastica ha ripreso a pieno regime le sue attività. La manifestazione più importante sono da sempre i Giochi Sportivi Studenteschi (ex Giochi della Gioventù) che si disputano a coronamento della stagione sportiva scolastica. La SSPG “Bianco – Pascoli”, con il plauso e l’approvazione del Dirigente prof. Silvestro Ferrara e del Consiglio d’Istituto, ha intrapreso un importante percorso di avviamento all’attività motoria e sportiva incentivando il movimento e lo sport per tutti gli alunni della scuola.

Per la manifestazione citata la scuola è iscritta a quasi tutte le discipline sportive e sta ottenendo, ovunque, risultati brillanti. Nella fase provinciale della corsa campestre la categoria cadetti si è laureata campione provinciale con la squadra maschile (Francesco Argento, Cataldo Cupertino, Flavio Potenza e Giacomo Sabatelli), ottenendo, inoltre, un brillante terzo posto individuale con l’alunno Francesco Argento. Purtroppo, la squadra femminile (anch’essa accreditata alla vittoria finale) composta dalle alunne Capurso Chiara, Tateo Alessandra, Bucca Emanuela, Bernardis Chiara e Pinto Giulia non ha potuto disputare la propria a gara a causa dell’arrivo in ritardo del mezzo di trasporto comunale.

Risultati brillanti anche dal tennis dove la squadra femminile (Olga Di Bari, Chiara Capurso e Ilenia Palmisano) si è classificata al primo posto a squadre e al primo posto nell’individuale con Olga Di Bari, qualificandosi per la finale regionale che si svolgerà nel mese di maggio ad Andria. La squadra maschile (Davide Ciani, Lorenzo Leggieri, Corelli Riccardo) si è classificata al secondo posto, dopo una finale tiratissima con i coetanei di Mesagne.

Infine, il 22 aprile a Locorotondo nella finale regionale di corsa campestre gli alunni fasanesi, nonostante la defezione all’ultimo minuto di Flavio Potenza colpito dal Covid, hanno disputato una gara magistrale.

Cataldo Cupertino si è classificato al terzo posto, seguito al quinto da Francesco Argento. Mentre la squadra ha ottenuto un eccezionale secondo posto regionale.

Prossimamente prenderanno il via le gare di calcio a 5 maschile e femminili, di basket 3C3 maschile e

femminile, di pallamano, del tiro con l’arco, del tennistavolo per finire dell’atletica su pista.

Gli alunni vengono seguiti, sia durante le ore curriculari che durante il gruppo sportivo pomeridiano dai

docenti di scienze motorie e sportive della scuola: proff. Pasquina Ancona, Isabella Scarafile, Laura

Giannoccaro, Cisternino Angelo, Giorgio De Carolis e Lino Alberto Soleti.

