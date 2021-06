La Borsa di Francoforte punterà su Crypto Finance

Deutsche Börse (che controlla la Borsa di Francoforte) acquisisce la maggioranza della società svizzera Crypto Finance che fornisce trading, storage e investimenti in risorse digitali

Deutsche Börse Group potenzierà le sue offerte di criptovalute e digitali in Europa.

La società che controlla la Borsa di Francoforte ha acquisito una quota di maggioranza in Crypto Finance AG per oltre 100 milioni di franchi (108,6 milioni di dollari).

Quest’ultima è una società svizzera che opera sotto la supervisione della FINMA (l’autorità di vigilanza sui mercati del Paese) e offre trading, stoccaggio e investimento in asset digitali a clienti istituzionali e professionali.

Grazie alla maggioranza di due terzi nella piattaforma Crypto Finance, Deutsche Börse si addentra più in profondità nella classe di attività di criptovaluta. Potrà offrire infatti custodia e altri servizi relativi alle criptovalute a clienti istituzionali e professionali.

Ricordiamo inoltre che l’anno scorso l’exchange tedesco aveva tentato senza successo di rilevare Borsa Italiana dal London Stock Exchange.

I DETTAGLI SULL’OPERAZIONE

Il fondatore e ceo di Crypto Finance, Jan Brzezek, continuerà a gestire l’attività. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021, in attesa dell’approvazione normativa. Le società non hanno fornito ulteriori dettagli dell’operazione.

LA STRATEGIA DI DEUTSCHE BÖRSE

“Gli asset digitali trasformeranno il settore finanziario. C’è una crescente domanda da parte di istituzioni finanziarie consolidate che stanno cercando di diventare attive in questa nuova classe di attività e desiderano un partner fidato”, ha affermato Thomas Book, membro del comitato esecutivo di Trading & Clearing presso Deutsche Börse.

“Siamo entusiasti che Crypto Finance si unisca al gruppo. Ci aiuterà enormemente nel nostro percorso verso la creazione di un ecosistema di asset digitali affidabile e completamente regolamentato per gli investitori istituzionali in Europa”, ha concluso Book.

COSA FA LA SVIZZERA CRYPTO FINANCE

Crypto Finance offre servizi di trading – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – su oltre 200 asset digitali in combinazione con una soluzione di custodia interna altamente sicura. I clienti professionali e istituzionali possono investire direttamente in asset digitali, senza dovere creare una propria infrastruttura e le relative piattaforme operative.

Inoltre un’unità di gestione patrimoniale consente agli investitori di accedere a classi di asset digitali tramite un’offerta di fondi d’investimento.

L’INCURSIONE NELLE CRIPTOVALUTE

Deutsche Börse ha affermato che il suo obiettivo è creare un ecosistema di risorse digitali neutrale, trasparente e altamente scalabile ai sensi della normativa europea.

Tuttavia, acquisire una partecipazione nella società svizzera non è la prima incursione di Deutsche Börse nella custodia delle criptovalute. Originariamente l’exchange era membro infatti del consorzio svizzero Custodigit insieme a Swisscom e alla banca di asset digitali Sygnum, ma da allora ha lasciato il gruppo.

Nel frattempo, la Borsa di Francoforte, di proprietà di Deutsche Börse, ospita più Exchange Traded Notes (ETN) con compensazione centralizzata collegati a criptovalute, tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin.

Come riportato da Cointelegraph, Deutsche Börse ha investito 12 milioni di dollari in un’impresa di risorse digitali in collaborazione con Commerzbank. Anche se non hanno ancora adottato un quadro normativo su criptovalute e blockchain a spettro completo, le autorità tedesche hanno legalizzato i titoli crittografici nel dicembre 2020.