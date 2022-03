la-borsa-di-zara-scelta-da-kate-middleton-per-la-primavera-costa-soltanto-30-euro.-bellissima-e-ancora-disponibile

Le borse piacciono veramente a tutte le donne e non solo e rappresentano un accessorio indispensabile per il vostro guardaroba. Le donne sono tutte diverse tra loro. C’è quella a cui piace il nero e quella che veste colorato; la donna da tubino sexy oppure la ragazza che ama un vestitino floreale. La gonna o il pantalone attillato, la tracolla o il marsupio? La moda cambia, ma lo stile è unico e ognuna di noi dovrebbe utilizzare quel che più è adatto al proprio corpo e soprattutto al proprio carattere. Perché la moda è anche lo specchio dell’anima, trasmette messaggi e caratteristiche. ( continua dopo la foto)

Non è un segreto, ad esempio, che alcune delle donne più importanti e seguite lancino dei messaggi in codice proprio con l’abbigliamento. Come la regina Elisabetta e soprattutto Kate Middleton, la futura principessa consorte che più di una volta ha inserito nel suo outfit borse low cost che tutte noi potremmo acquistare. Ogni accessorio, colore, capo indossato nasconde un significato unico e importante. Ma tornando allo stile, seppur ogni donna è unica e differente, ci sono poi quei capi che fanno impazzire tutti. Quei capi che indosseremmo in ogni occasione, perché si adattano ad ogni outfit. I must have di stagione, impossibile non tenerne uno nell’armadio.

Oggi vi presentiamo le borse che saranno impossibile da non comprare per la prossima stagione primaverile. Che decidiamo di vestirci sportive o eleganti, da giorno o da sera, la borsa è sempre a suo agio e soprattutto è la protagonista. Gli outfit si possono anche adattare a lei, che sarà di sicuro il pezzo più ammirato e osservato che indosserete. Oltre alla vostra aria da sognatrici, che è importante non perdere mai. Abbiamo quindi trovato le borse più belle ed economiche per la prossima stagione da acquistare assolutamente. A dimostrazione che lo stile cambia, ma la borsa resta.

La prima borsa è di colore blu, con cinturino regolabile, a soli 6,25 euro sul sito di Shein, tra i più apprezzati dalle amanti dello shopping online. La seconda è di color panna in fibbia metallica e stampa animalier. La sua chiusura è in calamita ed è del marchio Zara, tra i preferiti di Kate Middleton. Il costo è di 29,95 euro. La terza è lilla, con chiusura magnetica, a 22,99 euro su Zalando.

Partiamo con una borsa Berska celeste effetto camoscio, che sul sito ufficiale del brand è in vendita a soli 15,99 euro. La seconda è di un bellissimo colore giallo canarino, perfetto per la primavere, caratterizzata dal manico intrecciato. Sempre di Berska a 17,99 euro. Infine, vi proponiamo una borsa verde con un cinturino sulla parte frontale, sul sito Mango a 19,99 euro.

L’articolo La borsa di Zara scelta da Kate Middleton per la primavera costa soltanto 30 euro. Bellissima e ancora disponibile proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.