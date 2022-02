La borsa H&M scelta da Kate Middleton è il must have per la primavera. Costa solo 15 euro e il colore è pazzesco

Le borse di H&M piacciono veramente a tutte e saranno un accessorio indispensabile per il vostro guardaroba. Le donne sono tutte diverse tra loro. C’è quella a cui piace il nero e quella che veste colorato; la donna da tubino sexy oppure la ragazza che ama un vestitino floreale. La gonna o il pantalone attillato, la tracolla o il marsupio? La moda cambia, ma lo stile è unico e ognuna di noi dovrebbe utilizzare quel che più è adatto al proprio corpo e soprattutto al proprio carattere. Perché la moda è anche lo specchio dell’anima, trasmette messaggi e caratteristiche.

Non è un segreto, ad esempio, che alcune delle donne più importanti e seguite lancino dei messaggi in codice proprio con l’abbigliamento. Come la regina Elisabetta e soprattutto Kate Middleton, la futura principessa consorte che più di una volta ha inserito nel suo outfit una borsa di H&M. Ogni accessorio, colore, capo indossato nasconde un significato unico e importante. Ma tornando allo stile, seppur ogni donna è unica e differente, ci sono poi quei capi che fanno impazzire tutti. Quei capi che indosseremmo in ogni occasione, perché si adattano ad ogni outfit. I must have di stagione, impossibile non tenerne uno nell’armadio.

Oggi vi presentiamo le borse che saranno impossibile da non comprare per la prossima stagione primaverile. Che decidiamo di vestirci sportive o eleganti, da giorno o da sera, la borsa è sempre a suo agio e soprattutto è la protagonista. Gli outfit si possono anche adattare a lei, che sarà di sicuro il pezzo più ammirato e osservato che indosserete. Oltre alla vostra aria da sognatrici, che è importante non perdere mai. H&M ha quindi lanciato già le borse che hanno ricevuto più successo. A dimostrazione che lo stile cambia, ma la borsa resta. Abbiamo selezionato per voi le più belle.

Per i look h24, H&M propone questo modello di mini city bag nera trapuntata passepartout da indossare crossover con la sottile tracolla très chic. H&M, €19,99

Per i look al sapore di zucchero filato, H&M ha pensato a questa shoulder bag nei toni pastello che saprà colorare le nostre giornate di primavera. H&M, €14,99

La borsa a sacchetto è l’accessorio di cui non potremo fare a meno nella nuova stagione, questa con frange effetto pelle è la versione più audace e chic per le serate speciali. H&M, €12,99

La borsa bianca si conferma la più elegante di tutte con la sua allure effortless che saprà farvi brillare anche con un paio di jeans. H&M, €14,99

Questo mini accessorio a spalla effetto coccodrillo conferma la nostra voglia di look eleganti e sensuali. H&M, €14,99

La shopper perfetta dall’ufficio all’aperitivo esiste e H&M l’ha pensata nella nuance più golosa ed elegante della Primavera 2022. H&M, €19,99

Non esiste primavera senza tonalità vibranti e questa borsa a tracolla e a mano è la perfetta traduzione della nostra voglia di rinascita (comfy). H&M, €19,99

La borsa modello Hobo effetto pelle racchiude l’eleganza innata di un accessorio iconico che non stancherà mai. H&M, €29,99

E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo La borsa H&M scelta da Kate Middleton è il must have per la primavera. Costa solo 15 euro e il colore è pazzesco proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.