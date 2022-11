la-cacio-e-pepe-di-bruno-barbieri.-lo-chef-svela-il-segreto:-“uso-una-cremina-magica,-si-mette-alla-fine”

I paccheri ripieno cacio e pepe sono un’ottima alternativa al tipico piatto romano formato dai tonnarelli e una cremina composta dal cacio grattugiato e dal pepe. Si tratta di un primo piatto molto atipico, a tratti gourmet, utile per una cena importante o per le festività natalizie che stanno per arrivare. Lo chef stellato Bruno Barbieri li propone con una salsa all’aglio piccante fatta in casa.

Cacio e Pepe, Ingredienti ( per4 persone)

30-40 paccheri di Gragnano

300 g ricotta fresca

80 g pecorino romano grattugiato

30 g parmigiano grattugiato

10 g pepe nero

Per la salsa all’aglio

40 g olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio

70 g prosciutto cotto a pezzettini

10 g prezzemolo

60 g panna fresca

Sale, Pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa bisogna riempire i paccheri. Per cui fateli cuocere e una volta cotti lasciateli raffreddare. Devono assolutamente mantenere la loro forma cilindrica come quella di un cannolo così da poterli farcire. Dunque, procedere con l’impasto. Tostate per qualche minuto il pecorino, parmigiano e pepe precedentemente frullati insieme.

Dopodiché aggiungete la ricotta e frullate ancora per ottenere un impasto cremoso. Una volta ottenuto, mettetelo in una sac à poche e fate raffreddare in frigo per circa un’ora. Trascorso questo tempo, farcite i paccheri. Passate poi alla crema d’aglio piccante. Dunque, in una padella fate rosolare un po’ d’olio con aglio e poi aggiungete il prosciutto a pezzetti.

Aggiungete poi anche la panna e fate cuocere per altri 8-9 minuti. Dopodiché frullate il tutto aggiungendo un po’ di prezzemolo, sale e pepe fino ad ottenere una crema. A questo punto siete pronti per impiattare. Dunque, prendete i paccheri precedentemente riempiti e adagiateli su una pirofila cosparsa della salsa all’aglio. Versate sopra un filo d’olio evo a crudo e sarete pronti per gustarli.

